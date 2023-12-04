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من أهم بطولات عروض جمال الخيل العربية في المملكة والوطن العربي

برعاية الملك سلمان.. العرض الدولي لجمال الخيل العربية الأصيلة ينطلق 13 ديسمبر

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ مساءً
برعاية الملك سلمان.. العرض الدولي لجمال الخيل العربية الأصيلة ينطلق 13 ديسمبر
المواطن - واس

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، ينظم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة، خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر الجاري، في مقر المركز بالرياض.

أهم بطولات عروض جمال الخيل

وأوضحت اللجنة العليا المنظمة، أن تسجيل الخيل قد انتهى في 15 نوفمبر الماضي، مبينة أن المؤتمر الصحفي للعرض الدولي سيعقد في التاسع من ديسمبر بمدينة الرياض، لإضفاء المزيد من المعلومات عن أعداد الخيل المشاركة وقيمة الجوائز، إضافةً إلى الحكام والرعاة المشاركين.

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ويعد العرض الدولي الذي ينظمه مركز الملك عبد العزيز من أهم بطولات عروض جمال الخيل العربية في المملكة والوطن العربي، حيث شهدت النسخة الماضية مشاركة 313 رأساً في جميع فئات البطولة تعود لـ 176 مالكاً.

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