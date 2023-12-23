برنامج تنمية القدرات البشرية يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة في مجالي (الموارد البشرية) و (الإعلام) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- خبير موارد بشرية:

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة الموارد البشرية مع سجل حافل كخبير موارد بشرية.

2- خبير الإنتاج الإعلامي:

– درجة البكالوريوس في مجال الاتصال والإعلام أو مجال ذي صلة.

– خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في إنتاج الفيديو والتصوير الفوتوغرافي وكتابة السيناريو والإخراج والتحرير، وإظهار القيادة الناجحة في تنفيذ مشاريع الوسائط المتعددة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا