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برنامج تنمية القدرات البشرية يعلن عن وظائف شاغرة

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ مساءً
برنامج تنمية القدرات البشرية يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة في مجالي (الموارد البشرية) و (الإعلام) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- خبير موارد بشرية:
– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة الموارد البشرية مع سجل حافل كخبير موارد بشرية.

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2- خبير الإنتاج الإعلامي:
– درجة البكالوريوس في مجال الاتصال والإعلام أو مجال ذي صلة.
– خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في إنتاج الفيديو والتصوير الفوتوغرافي وكتابة السيناريو والإخراج والتحرير، وإظهار القيادة الناجحة في تنفيذ مشاريع الوسائط المتعددة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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