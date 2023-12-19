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برنامج ريف: التسجيل في التأمينات يمنع الدعم

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
برنامج ريف: التسجيل في التأمينات يمنع الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أعاد برنامج ريف التذكير بشروط الحصول على الدعم والتي من أبرزها ألا يشغل المتقدم أي وظيفة سواءً في القطاع العام أو الخاص.

جاء ذلك ردًا على استفسار إحدى المتابعات التي قدمت للحصول على دعم ريف وفي نفس الوقت قدمت على التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

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تجفيف وتعبئة النباتات العطرية

وقال البرنامج ردًا على سؤال أحد المتابعين من الرياض عبر منصة إكس : لا يعتبر تجفيف وتعبئة وتغليف النباتات العطرية المحلية بالطرق الحديثة من ضمن الأنشطة المدعومة في المنطقة التابعة لك حسب الميزة النسبية.

فيما قال البرنامج ردًا على سؤال متابع من ينبع إن تجفيف وتعبئة وتغليف النباتات العطرية المحلية بالطرق الحديثة يعتبر من ضمن الأنشطة المدعومة في المنطقة التابعة لك حسب الميزة النسبية.

دعم برنامج ريف

وفي شأن متصل أكد البرنامج، ردًا على سؤال أحد المتابعين من الطائف، أن دعم ريف يشمل تجفيف الفواكه المحلية بالطرق الحديثة حيث يعتبر هذا النشاط من ضمن الأنشطة المدعومة في المنطقة حسب الميزة النسبية.

القطاعات المستهدفة في المدينة

وتابع البرنامج أن القطاعات المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة المدينة المنورة هي: العسل، المحاصيل البعلية (الذرة، السمسم، الدخن، الحبحب) الورد، الفواكه ( الرمان، المشمش، الخوخ، البخارى، العنب، الفراولة، المانجو، الليمون ) حسب الميز النسبية لكل قطاع.

شروط القبول:

ويشترط للاستفادة من دعم ريف ما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

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