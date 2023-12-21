برنامج ريف: 10 منتجات وأنشطة مشمولة بالدعم في عسير

أوضح برنامج ريف بالتفصيل، القطاعات والمنتجات والأنشطة الاقتصادية المشمولة بالدعم في منطقة عسير.

دعم ريف في منطقة عسير

وقال برنامج ريف، رداً على سؤال مستفيد في هذا الشأن: “إن المِيَز النسبية لمنطقة عسير تشمل (منتجات الألبان ومشتقاتها، مصنوعات ومنتجات الجلود، الأسماك (المناطق الساحلية) منتجات الفواكه، مخلفات النباتات والروث والحيواني، المنتجات من النباتات،الحيازات الصغيرة والمتوسطة،منتجات الدقيق،منتجات النحل والعسل،الزيوت العطرية)”.

شروط القبول للحصول على دعم ريف:

ويشترط للاستفادة من دعم ريف ما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.