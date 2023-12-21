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تشمل منتجات الألبان والصناعات الجلدية والأسماك

برنامج ريف: 10 منتجات وأنشطة مشمولة بالدعم في عسير

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
برنامج ريف: 10 منتجات وأنشطة مشمولة بالدعم في عسير
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج ريف بالتفصيل، القطاعات والمنتجات والأنشطة الاقتصادية المشمولة بالدعم في منطقة عسير.

دعم ريف في منطقة عسير

وقال برنامج ريف، رداً على سؤال مستفيد في هذا الشأن: “إن المِيَز النسبية لمنطقة عسير تشمل (منتجات الألبان ومشتقاتها، مصنوعات ومنتجات الجلود، الأسماك (المناطق الساحلية) منتجات الفواكه، مخلفات النباتات والروث والحيواني، المنتجات من النباتات،الحيازات الصغيرة والمتوسطة،منتجات الدقيق،منتجات النحل والعسل،الزيوت العطرية)”.

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شروط القبول للحصول على دعم ريف:

ويشترط للاستفادة من دعم ريف ما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

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