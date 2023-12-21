برنامج ريف: 10 منتجات وأنشطة مشمولة بالدعم في عسير إيقاف 4 مواطنين قاموا بخيانة الأمانة والتصرف بأموال جمعية خيرية غير ربحية مقتل 12 شخصًا جراء حادث داخل منجم فحم في الصين الإحصاء: ارتفاع إيرادات تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.8% إيقاف مناقشات دمج سينومي سنترز وسينومي ريتيل مناظر بديعة لجداول المياه العذبة في وادي بيش هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب الفلبين الصويلحي: سلمان الفرج سيغيب عن مواجهة أبها رغم انتهاء أزمته مع جيسوس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.89 ريال خالد بن سلمان يشهد تمرين الدفاع الجوي مع طائرات الرافال
أوضح برنامج ريف بالتفصيل، القطاعات والمنتجات والأنشطة الاقتصادية المشمولة بالدعم في منطقة عسير.
وقال برنامج ريف، رداً على سؤال مستفيد في هذا الشأن: “إن المِيَز النسبية لمنطقة عسير تشمل (منتجات الألبان ومشتقاتها، مصنوعات ومنتجات الجلود، الأسماك (المناطق الساحلية) منتجات الفواكه، مخلفات النباتات والروث والحيواني، المنتجات من النباتات،الحيازات الصغيرة والمتوسطة،منتجات الدقيق،منتجات النحل والعسل،الزيوت العطرية)”.
ويشترط للاستفادة من دعم ريف ما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.