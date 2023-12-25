Icon

صندوق الاستثمارات يحذر من عمليات الاحتيال: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد Icon ولي العهد يهنئ الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة Icon برنامج ريف: 6 منتجات مشمولة بالدعم في المنطقة الشرقية Icon اتفاقيات الصين والسعودية جزء أساسي من استراتيجية تقليل التأثير العالمي لـ الدولار Icon شركة السودة للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة Icon ينساب توصي بـ توزيع أرباح بقيمة 421 مليون ريال Icon أرامكو تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات Icon الموارد البشرية تطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة Icon المروج الخضراء تكسو سهول وهضاب مكة المكرمة Icon سكني: 6 شروط للتسجيل والحصول على الدعم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشمل العسل والفواكه

برنامج ريف: 6 منتجات مشمولة بالدعم في المنطقة الشرقية

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
برنامج ريف: 6 منتجات مشمولة بالدعم في المنطقة الشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حدد برنامج ريف بالتفصيل القطاعات والمنتجات والأنشطة المشمولة بالدعم في المنطقة الشرقية.

دعم ريف في الشرقية

وأوضح برنامج ريف، أن القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المنطقة الشرقية هي:
– العسل
– الرمان
– العنب
– الفراولة
– المانجو
– الليمون
وأكد برنامج ريف، أنه يتم تحديد الأنشطة الشمولة بالدعم حسب الميز النسبية لكل قطاع.

قد يهمّك أيضاً
الشيخ السديس: تعزيز مسارات المنظومة الميدانية لإثراء تجربة القاصدين

الشيخ السديس: تعزيز مسارات المنظومة الميدانية لإثراء تجربة القاصدين

3 اختيارات أمام ريال مدريد لحل الأزمة الدفاعية

3 اختيارات أمام ريال مدريد لحل الأزمة الدفاعية

ما هو برنامج ريف ؟

هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

وتشمل الأنشطة المحلية، زراعة البن العربي، زراعة الفواكه خاصة الفراولة والعنب والليمون والمانجو ومنتجات النحل وإنتاج العسل إضافة إلى زراعة المحاصيل البعلية مثل الحبحب البعلي والذرة الرفيعة والدخن والقمح كما تشمل منتجات الفل الجيزاني والورد الطائفي.

شروط الحصول على دعم ريف:

ويشترط للاستفادة من دعم ريف ما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محافظ الغاط يطلق حملة الأمر بالمعروف “اعتناء”
السعودية اليوم

محافظ الغاط يطلق حملة الأمر بالمعروف “اعتناء”

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون
وظائف

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

وظائف
قائد القوات المشتركة يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع اليمني
السعودية اليوم

قائد القوات المشتركة يبحث أوجه التعاون مع...

السعودية اليوم
عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين
تكنولوجيا

عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين

تكنولوجيا
الأهلي المصري يُتوج بـ برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه
الرياضة

الأهلي المصري يُتوج بـ برونزية كأس العالم...

الرياضة
مانشستر سيتي بطلًا لـ كأس العالم للأندية برباعية في فلومينينسي
الرياضة

مانشستر سيتي بطلًا لـ كأس العالم للأندية...

الرياضة
كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من الأسواق الأمريكية بسبب مواد غريبة
حصاد اليوم

كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من الأسواق...

حصاد اليوم
نجم مانشستر سيتي يُلمح لموافقته على الانضمام لـ الهلال
الرياضة

نجم مانشستر سيتي يُلمح لموافقته على الانضمام...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه