برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة الأمير ويليام

أثارت صورة رسمية لأمير وأميرة ويلز مع أطفالهما الثلاثة، انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب أخطاء في الفوتوشوب طالت الأمير لويس.

لقطة غير موفقة

وشاركت عائلة ويلز صورة رسمية بمناسبة اقتراب عيد الميلاد على منصة X، يظهر فيها كل من الأمير ويليام، والأميرة كيت، إلى جانب أبنائهم “الأمير جورج 10 أعوام، الأمير لويس خمسة أعوام، الأميرة شارلوت ثمانية أعوام، التي تجلس على كرسي في مقدمة المنزل، وكانت العائلة تبتسم للمصور.

التُقطت الصورة بعدسة جوش شينر، ولم تسلم من التعليقات، ولاحظ المتابعون العديد من الأخطاء ففي البداية كانت الانتقادات موجهة إلى الصورة بشكل عام، ولم يرها البعض مناسبة ولا تحتوي على البهجة بسبب ألوانها الأبيض والأسود ووصفوها بأنها صورة من أيام التسعينيات.

الأمير لويس ضحية الفوتوشوب

واكتشف المتابعون أن الأمير لويس وقع ضحية فشل برنامج الفوتوشوب في بطاقة عيد الميلاد الخاصة بالعائلة هذا العام، حيث كان في الصورة هناك فراغ ويبدو كأنه فقد إصبعه الأوسط في يده التي يضعها على كرسي أخته الأميرة شارلوت.

كما لم يكن هذا الخطأ هو الوحيد، حيث لاحظ المتابعون أن ساقي الأمير لويس تبدوان غريبتين ولا يوجد شبه بينهما.