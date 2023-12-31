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ضمن منافسات دوري روشن

بروزوفيتش يخطف نجومية الجولة الـ19

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ مساءً
بروزوفيتش يخطف نجومية الجولة الـ19
المواطن - فريق التحرير

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تألق النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون من أبرز اللاعبين في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

بروزوفيتش الأفضل بالجولة

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، ومنحت بروزوفيتش أعلى تقييم بـ9.6 درجات، بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام التعاون.

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بروزوفيتش
بروزوفيتش – المصدر @SPL

وخطف بروزوفيتش الأنظار خلال مباراة التعاون ضد النصر، حيث نجح في تسجيل أول أهداف فريقه، ليُساهم في تحويل مسار اللقاء، ويقود العالمي لتحقيق فوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، خالد آل سبيعي على ثاني أعلى تقييم في الجولة بـ9 درجات، يليه حارس مرمى النصر، نواف العقيدي الذي نال تقييمًا بـ8.5 درجة.

نواف العقيدي
العقيدي – المصدر @AlNassrFC

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ19، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 40 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة، ثم ضمك بـ30 نقطة، والفتح بـ29 نقطة.

ويتواجد الاتحاد بالمركز السابع برصيد 28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتفاق والوحدة، ثم الخليج برصيد 22 نقطة، والشباب بـ21 نقطة، ثم الأخدود بـ20 نقطة، يليه الرائد، الفيحاء والرياض بـ19 نقطة، ثم الطائي 17 نقطة، أبها 14 نقطة والحزم 13 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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