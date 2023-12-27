بسبب الـ 45 يومًا .. أسطورة الهلال يشن هجومًا على إدارة الاتحاد

هاجم محمد الدعيع، حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقًا، إدارة أنمار الحائلي، وذلك بعد خسارة العميد الكبيرة أمس من نادي النصر بنتيجة 5- 2 في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن.

وتحدث الدعيع في برنامج “دورينا غير” قائلًا: “كيف يُعقل أن توافق إدارة أنمار الحائلي على قرار المدرب السابق نونو سانتو بمنح اللاعبين 45 يومًا إجازة ؟!، كيف وافقت إدارة الحائلي على إقامة معسكر في الطائف لمدة 10 أيام وكيفية خوض مباريات البطولة العربية في أغسطس كأنها استعداد أو خوض مباريات ودية ، كل هذه الأمور تتحملها إدارة العميد”.

وواصل الدعيع: “25 سنة لعبت كرة القدم ولم يحدث أن حصلت على 45 يوم إجازة !، أكثر شيء 30 يومًا، ويمنحك الجهاز الفني برنامج متكامل تسير عليه”.

وتعيش إدارة نادي الاتحاد 3 أزمات بعد الخسارة الكبيرة من نادي النصر أمس الثلاثاء بخماسية مقابل هدفين في الجولة الـ 17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.

الأزمة الأولى، هي عودة مطالبة جماهير العميد برحيل مجلس إدارة أنمار الحائلي بعدما عجز عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات مفيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

حيث ترى الجماهير أن إدارة الحائلي كانت مقصرة في قبول صفقات لن تفيد الفريق، وعدم التحرك لضم صفقات قوية في الميركاتو الصيفي.

الأزمة الثانية، هي كثرة الإصابات في فريق الاتحاد مما أدى لغياب 10 لاعبين عن صفوف العميد مما يُشكل فريقًا كاملًا، حيث سيتعين على إدارة العميد تعيين جهاز طبي ذي كفاءة كبيرة، وذلك من أجل علاج المصابين.

الأزمة الثالثة هي فقدان الفرصة في الفوز بأي بطولة في الموسم الحالي حيث ينافس الاتحاد حاليًّا وفقط في بطولة كأس الملك.