Icon

عدد التمرات المسموح بها يوميًّا Icon نيويورك تايمز تقاضي OpenAI ومايكروسوفت Icon بسبب الـ 45 يومًا .. أسطورة الهلال يشن هجومًا على إدارة الاتحاد Icon الذهب يحاول استكمال مسيرة الصعود في 2024 Icon القتل تعزيرًا بيمني استدرج طفلة وجردها من ملابسها وصورها واغتصبها في جازان Icon الصمعاني عن خطاب ولي العهد: محمل بالتفاؤل نحو مستقبل أكثر تطورًا Icon خطوات ومتطلبات تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري لدى التأمينات Icon موعد مباراة آرسنال ضد وست هام والقنوات الناقلة Icon لقطة طريفة من ساديو ماني تجاه زكريا هوساوي Icon إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بقطاع العارضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الخسارة من نادي النصر أمس بنتيجة 5- 2

بسبب الـ 45 يومًا .. أسطورة الهلال يشن هجومًا على إدارة الاتحاد

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
بسبب الـ 45 يومًا .. أسطورة الهلال يشن هجومًا على إدارة الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

هاجم محمد الدعيع، حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقًا، إدارة أنمار الحائلي، وذلك بعد خسارة العميد الكبيرة أمس من نادي النصر بنتيجة 5- 2 في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن.

وتحدث الدعيع في برنامج “دورينا غير” قائلًا: “كيف يُعقل أن توافق إدارة أنمار الحائلي على قرار المدرب السابق نونو سانتو بمنح اللاعبين 45 يومًا إجازة ؟!، كيف وافقت إدارة الحائلي على إقامة معسكر في الطائف لمدة 10 أيام وكيفية خوض مباريات البطولة العربية في أغسطس كأنها استعداد أو خوض مباريات ودية ، كل هذه الأمور تتحملها إدارة العميد”.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء الهند

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء الهند

طريقة الاستعلام وموعد ظهور أهلية الضمان الاجتماعي

طريقة الاستعلام وموعد ظهور أهلية الضمان الاجتماعي

وواصل الدعيع: “25 سنة لعبت كرة القدم ولم يحدث أن حصلت على 45 يوم إجازة !، أكثر شيء 30 يومًا، ويمنحك الجهاز الفني برنامج متكامل تسير عليه”.

وتعيش إدارة نادي الاتحاد 3 أزمات بعد الخسارة الكبيرة من نادي النصر أمس الثلاثاء بخماسية مقابل هدفين في الجولة الـ 17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.

الأزمة الأولى، هي عودة مطالبة جماهير العميد برحيل مجلس إدارة أنمار الحائلي بعدما عجز عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات مفيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

حيث ترى الجماهير أن إدارة الحائلي كانت مقصرة في قبول صفقات لن تفيد الفريق، وعدم التحرك لضم صفقات قوية في الميركاتو الصيفي.

الأزمة الثانية، هي كثرة الإصابات في فريق الاتحاد مما أدى لغياب 10 لاعبين عن صفوف العميد مما يُشكل فريقًا كاملًا، حيث سيتعين على إدارة العميد تعيين جهاز طبي ذي كفاءة كبيرة، وذلك من أجل علاج المصابين.

الأزمة الثالثة هي فقدان الفرصة في الفوز بأي بطولة في الموسم الحالي حيث ينافس الاتحاد حاليًّا وفقط في بطولة كأس الملك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ثنائية الريال ضد غرناطة تُعيده لـ صدارة ترتيب الدوري الإسباني
الرياضة

ثنائية الريال ضد غرناطة تُعيده لـ صدارة...

الرياضة
أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وحالته مستقرة
السعودية اليوم

أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية...

السعودية اليوم
بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا الموسم
آخر الاخبار

بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا...

آخر الاخبار
أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في السعودية .. وهذا مصيري بعد مغادرة النصر
الرياضة

أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في...

الرياضة
حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة نظامية
السعودية اليوم

حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة...

السعودية اليوم
تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي
الرياضة

تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
وظائف

وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم

وظائف
الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال يتفوق على النصر بفارق 48 نقطة
الرياضة

الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه