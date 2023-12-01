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قبل مباراة الهلال والنصر اليوم

بصمة كريستيانو رونالدو لا تغيب عن الديربيات

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٣ مساءً
بصمة كريستيانو رونالدو لا تغيب عن الديربيات
المواطن - فريق التحرير

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يملك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو سجلًا حافلًا في مباريات الديربي، ويطمح لمواصلة التألق خلال مواجهة الهلال اليوم.

مباراة الهلال والنصر

وسينطلق ديربي الهلال والنصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

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لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

كريستيانو رونالدو يتألق في الديربيات

وخاض كريستيانو رونالدو ديربيات لشبونة، مانشستر، مدريد، تورينو والرياض، حيث لعب 52 مواجهة في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 43 هدفًا، بعدما نجح في هز الشباك 32 مرة، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ولعب رونالدو ديربي لشبونة مرة واحدة، مع سبورتنج ضد بنفيكا، وخسرها بثنائية نظيفة موسم 2002\ 2003، وخاض 12 ديربي مدينة مانشستر، وحقق 7 انتصارات، وخسر 4 مرات وتعادل مرة، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

كريستيانو رونالدو مع يونايتد
رونالدو مع يونايتد

وشارك كريستيانو رونالدو في 31 مباراة بديربي مدريد، وفاز مع ريال مدريد ضد أتلتيكو في 15 مباراة، وسجل 22 هدفًا وصنع 8 آخرين، وقاد يوفنتوس للفوز على تورينو 4 مرات وتعادل مرتين، ولم يخسر أي لقاء، وأحرز 4 أهداف وصنع هدفًا.

وتواجد كريستيانو رونالدو في ديربي الرياض مرتين، الأول في دوري روشن السعودي بالموسم الماضي، وخسر النصر بهدفين دون رد، قبل أن يقود النصر للفوز في نهائي كأس الملك للأندية بنتيجة 2\1، وسجل هدفي العالمي.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

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