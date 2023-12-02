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بطل الشتاء بالدوري السعودي لا يتوج باللقب 5 مرات

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
بطل الشتاء بالدوري السعودي لا يتوج باللقب 5 مرات
المواطن - فريق التحرير

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ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حصد لقب بطل الشتاء في الدوري السعودي للمحترفين، ما يُحفز اللاعبين للتتويج بالبطولة هذا الموسم.

الهلال بطل الشتاء

وفاز الهلال على النصر، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة من 15 مباراة، ليحصد لقب بطل الشتاء، قبل إنهاء الدور الأول بدوري روشن السعودي، وذلك بغض النظر عن نتيجة الجولتين الأخيرتين ضد الطائي والوحدة.

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نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

أبطال الدوري السعودي

وتُعد هذه المرة السادسة التي يحصد فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لقب بطل الشتاء، كما أنه الأكثر تتويجًا بالدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009.

واعتاد بطل الشتاء على التتويج بالدوري السعودي، ولكن في المواسم الـ7 الأخيرة، أصبح هذا الأمر استثناء، حيث فشل متصدر الدور الأول في حصد اللقب 5 مرات، فيما نال الهلال اللقب مرتين في موسمي 2017\ 2018 و2020\ 2021.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وحصد الاتحاد لقب بطل الشتاء في موسمي 2016\ 2017 و2021\ 2022، إلا أن الهلال نجح في الفوز بالبطولة في النهاية، وتصدر الهلال الجدول بالدور الأول في موسمي 2019\ 2020 و2022\ 2023، وفاز الزعيم باللقب.

وتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب الدور الأول في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018\ 2019، ونجح النصر في التتويج باللقب في نهاية الموسم.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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