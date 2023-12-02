بطل الشتاء بالدوري السعودي لا يتوج باللقب 5 مرات

ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حصد لقب بطل الشتاء في الدوري السعودي للمحترفين، ما يُحفز اللاعبين للتتويج بالبطولة هذا الموسم.

الهلال بطل الشتاء

وفاز الهلال على النصر، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة من 15 مباراة، ليحصد لقب بطل الشتاء، قبل إنهاء الدور الأول بدوري روشن السعودي، وذلك بغض النظر عن نتيجة الجولتين الأخيرتين ضد الطائي والوحدة.

أبطال الدوري السعودي

وتُعد هذه المرة السادسة التي يحصد فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لقب بطل الشتاء، كما أنه الأكثر تتويجًا بالدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009.

واعتاد بطل الشتاء على التتويج بالدوري السعودي، ولكن في المواسم الـ7 الأخيرة، أصبح هذا الأمر استثناء، حيث فشل متصدر الدور الأول في حصد اللقب 5 مرات، فيما نال الهلال اللقب مرتين في موسمي 2017\ 2018 و2020\ 2021.

وحصد الاتحاد لقب بطل الشتاء في موسمي 2016\ 2017 و2021\ 2022، إلا أن الهلال نجح في الفوز بالبطولة في النهاية، وتصدر الهلال الجدول بالدور الأول في موسمي 2019\ 2020 و2022\ 2023، وفاز الزعيم باللقب.

وتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب الدور الأول في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018\ 2019، ونجح النصر في التتويج باللقب في نهاية الموسم.