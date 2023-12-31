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استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا

بعثة المنتخب السعودي تصل الدوحة

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ مساءً
بعثة المنتخب السعودي تصل الدوحة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت، قبل قليل، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى الدوحة، لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي في الدوحة

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على منصة “إكس”، صورًا من استقبال اللجنة المنظمة للبطولة؛ لبعثة الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني في مطار حمد الدولي.

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المنتخب السعودي
جانب من وصول البعثة – المصدر @SaudiNT

ويخوض الأخضر معسكرًا في الدوحة ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا التي ستُقام في قطر الشهر المقبل، وسيلعب خلاله 3 مباريات ودية، قبل بدء مشواره في البطولة بمواجهة عمان، يوم 16.

المنتخب السعودي
جانب من وصول البعثة – المصدر @SaudiNT

قائمة الأخضر

وضم مانشيني 30 لاعبًا للمعسكر، وهم؛ نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور وأيمن يحيى.

يتواجد في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمعسكره الإعدادي كل من؛ عبدالله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري وعباس الحسن.

كما ضمت القائمة أيضًا؛ ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، محمد مران، فراس البريكان، عبدالله رديف وصالح الشهري.

قائمة المنتخب السعودي
قائمة المنتخب – المصدر @SaudiNT

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