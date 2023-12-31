بعثة المنتخب السعودي تصل الدوحة

وصلت، قبل قليل، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى الدوحة، لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي في الدوحة

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على منصة “إكس”، صورًا من استقبال اللجنة المنظمة للبطولة؛ لبعثة الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني في مطار حمد الدولي.

ويخوض الأخضر معسكرًا في الدوحة ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا التي ستُقام في قطر الشهر المقبل، وسيلعب خلاله 3 مباريات ودية، قبل بدء مشواره في البطولة بمواجهة عمان، يوم 16.

قائمة الأخضر

وضم مانشيني 30 لاعبًا للمعسكر، وهم؛ نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور وأيمن يحيى.

يتواجد في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمعسكره الإعدادي كل من؛ عبدالله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري وعباس الحسن.

كما ضمت القائمة أيضًا؛ ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، محمد مران، فراس البريكان، عبدالله رديف وصالح الشهري.