بعد إهدار فرص كثيرة .. لا أهداف بالشوط الأول بين الهلال والنصر

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر في الجولة الـ15 من دوري روشن بالتعادل السلبي، بعد إهدار الفريقين لكم كبير من الفرص.

الهلال والنصر

وأهدر الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 4 أهداف محققة خلال أول 13 دقيقة من الشوط الأول في مباراة النصر.

البداية كانت في الدقيقة الثانية عبر الصربي ميتروفيتش الذي راوغ أحد لاعبي النصر ببراعة وانفرد بشباك نواف العقيدي لكنه أهدرها بجانب القائم.

الفرصة الثانية كانت في الدقيقة الثالثة عبر سالم الدوسري، حيث سدد الكرة بارتفاع كبير عن المرمى والشباك كانت شبه خالية.

الفرصة الثالثة كانت عبر سالم الدوسري أيضًا في الدقيقة السابعة، حيث ارتدت الكرة له من نواف العقيدي لكنه لم يستغل الفرصة وأضاعها.

في الدقيقة الـ13، لم يستغل البرازيلي ميشايل هفوة الحارس نواف العقيدي ليهدرها وينجح نواف في المسك بالكرة.

ثم أهدر البرازيلي تاليسكا هدفًا محققًا للنصر في الدقيقة العاشرة، ثم أهدر مالكوم فرصة هدف للهلال بالدقيقة الـ26.