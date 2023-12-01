وظائف شاغرة في فروع Baker Hughes المقصود بالدفعة المرتجعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بعد إهدار فرص كثيرة .. لا أهداف بالشوط الأول بين الهلال والنصر وظائف شاغرة في العليان القابضة خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية الهلال يُهدر 4 أهداف في شباك النصر خلال 13 دقيقة فيديو مشاركة النمر الأكل مع أشخاص تم تصويره خارج السعودية الحضور الجماهيري يُحفز نجوم الهلال والنصر في عمليات الإحماء ماذا سيحدث لـ ملعب الملك فهد بعد ديربي الهلال والنصر ؟ إطلاق أكبر مبادرة لإثراء تجربة زائري المسجد النبوي
انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر في الجولة الـ15 من دوري روشن بالتعادل السلبي، بعد إهدار الفريقين لكم كبير من الفرص.
وأهدر الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 4 أهداف محققة خلال أول 13 دقيقة من الشوط الأول في مباراة النصر.
البداية كانت في الدقيقة الثانية عبر الصربي ميتروفيتش الذي راوغ أحد لاعبي النصر ببراعة وانفرد بشباك نواف العقيدي لكنه أهدرها بجانب القائم.
الفرصة الثانية كانت في الدقيقة الثالثة عبر سالم الدوسري، حيث سدد الكرة بارتفاع كبير عن المرمى والشباك كانت شبه خالية.
الفرصة الثالثة كانت عبر سالم الدوسري أيضًا في الدقيقة السابعة، حيث ارتدت الكرة له من نواف العقيدي لكنه لم يستغل الفرصة وأضاعها.
في الدقيقة الـ13، لم يستغل البرازيلي ميشايل هفوة الحارس نواف العقيدي ليهدرها وينجح نواف في المسك بالكرة.
ثم أهدر البرازيلي تاليسكا هدفًا محققًا للنصر في الدقيقة العاشرة، ثم أهدر مالكوم فرصة هدف للهلال بالدقيقة الـ26.
أول فرصة.. أول تهديد 🔥
تسديدة ميتروفيتش تمر بمحاذاة القائم #الرياض_إكسبو2030#Hilal_Nassr
#الهلال_النصر | #النصر_الهلال pic.twitter.com/yxgQeG6o5q
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023
سالم الدوسري يهدر مجدداً 🥅 #الرياض_إكسبو2030#Hilal_Nassr
#الهلال_النصر | #النصر_الهلال pic.twitter.com/qcbssku5e0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023
ميشيل لم يستغل هفوة نواف العقيدي..❌🥅#الرياض_إكسبو2030#Hilal_Nassr#الهلال_النصر| #النصر_الهلال pic.twitter.com/kMnhZSm8Mn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023
بمرور رائع.. تاليسكا يضيع فرصة تسجيل الهدف الأول 🥅 #الرياض_إكسبو2030#Hilal_Nassr
#الهلال_النصر | #النصر_الهلال pic.twitter.com/ZCchYTPuq2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023
تسديدة مالكوم أمام المرمى 🥅 #الرياض_إكسبو2030#Hilal_Nassr
#الهلال_النصر | #النصر_الهلال pic.twitter.com/lIDrAVI2v2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023