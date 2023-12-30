بعد تأجيل المباراة لسوء الأحوال الجوية .. الاتحاد يواجه الطائي 7 فبراير

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن الموعد الجديد لمباراة الاتحاد والطائي التي كان من المفترض إقامتها اليوم في الجولة الـ 19 من دوري روشن، ولكن تم تأجيلها.

وكان حساب العميد عبر منصة ” إكس” أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عودة بعثة الفريق من حائل إلى جدة بسبب تعذر هبوط الطائرة في مطار حائل الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية.

الموعد الجديد لمباراة الاتحاد والطائي

وجاء بيان رابطة دوري المحترفين كالتالي: “بناء على البريد الإلكتروني الوارد إلينا من نادي الاتحاد والمتضمن طلب تأجيل مباراة الطائي ضمن مباريات الجولة 19 من دوري روشن السعودي، المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، وبناء على تقرير شركة الطيران القاضي بعدم استطاعة الطائرة الهبوط بمطار حائل الدولي نظراً لسوء الأحوال الجوية، أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، السبت 30 ديسمبر، عن تأجيل مباراة الفريقين المشار إليها أعلاه لتقام يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في التاسعة مساء على أرضية مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل”.