Icon

حساب المواطن : لا يلزم التحديث ما لم تتغير البيانات Icon توتنهام يهزم إيفرتون بشق الأنفس Icon المتحور الجديد JN.1 أصبح الأكثر انتشارًا بأمريكا Icon جاياردو يكشف أوراق الاتحاد لمواجهة الرائد Icon طريقة استعراض رقم المقعد في اختبارات قياس الورقية Icon بعد عودة نونو سانتو .. نوتنغهام فورست يخسر أمام بورنموث بثلاثية Icon ضبط 9 أشخاص لترويجهم القات والحشيش والإمفيتامين  Icon تشكيل مباراة ليفربول ضد آرسنال Icon جسر الملك فهد : لا يمكن عبور السائق بمفرده دون مرافقة الكفيل Icon الفتح يُمطر شباك التعاون بثلاثية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي

بعد عودة نونو سانتو .. نوتنغهام فورست يخسر أمام بورنموث بثلاثية

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
بعد عودة نونو سانتو .. نوتنغهام فورست يخسر أمام بورنموث بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سقط الفريق الكروي الأول بنادي نوتنغهام فورست في فخ الخسارة اليوم أمام نادي بورنموث بنتيجة 3-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

نوتنغهام فورست ضد بورنموث

وكان نوتنغهام خاض اليوم أول مباراة له تحت إشراف مدربه البرتغالي الجديد نونو سانتو، وذلك بعد عودته للدوري الإنجليزي.

قد يهمّك أيضاً
تمارا أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية

تمارا أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية

فراس البريكان أكثر لاعب سعودي تسجيلًا ومساهمة للأهداف في 2023

فراس البريكان أكثر لاعب سعودي تسجيلًا ومساهمة للأهداف في 2023

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، ثم في الشوط الثاني سجل نوتنغهام الهدف الأول عبر اللاعب أنتوني إيلانجا في الدقيقة الـ 47، ثم سجل بورنموث هدفين عبر نجمه دومينيك سولانكي في الدقيقتين الـ 52 والـ 59.

وسجل نوتنغهام الهدف الثاني عبر اللاعب كريس وود في الدقيقة الـ 75.

نوتنغهام فورست ضد بورنموث

ونجح فريق بورنموث في تسجيل هدف الفوز عبر اللاعب سولانكي في الدقيقة الـ 91.

وبعد الفوز، أصبح رصيد بورنموث 22 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 14 نقطة في المركز الـ17.

نوتنغهام فورست ضد بورنموث

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى
الترفيه

تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى

الترفيه
برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة الأمير ويليام
مشاهير

برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة...

مشاهير
موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد
الرياضة

موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد

الرياضة
تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في عسير
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر...

السعودية اليوم
10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة البلوت
الترفيه

10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة...

الترفيه
ميشايل يفتتح التسجيل لـ الهلال
الرياضة

ميشايل يفتتح التسجيل لـ الهلال

الرياضة
6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من الهند إلى مكة المكرمة
السعودية اليوم

6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من...

السعودية اليوم
لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب السعودية 2023
الرياضة

لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه