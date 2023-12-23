بعد عودة نونو سانتو .. نوتنغهام فورست يخسر أمام بورنموث بثلاثية

سقط الفريق الكروي الأول بنادي نوتنغهام فورست في فخ الخسارة اليوم أمام نادي بورنموث بنتيجة 3-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

نوتنغهام فورست ضد بورنموث

وكان نوتنغهام خاض اليوم أول مباراة له تحت إشراف مدربه البرتغالي الجديد نونو سانتو، وذلك بعد عودته للدوري الإنجليزي.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، ثم في الشوط الثاني سجل نوتنغهام الهدف الأول عبر اللاعب أنتوني إيلانجا في الدقيقة الـ 47، ثم سجل بورنموث هدفين عبر نجمه دومينيك سولانكي في الدقيقتين الـ 52 والـ 59.

وسجل نوتنغهام الهدف الثاني عبر اللاعب كريس وود في الدقيقة الـ 75.

ونجح فريق بورنموث في تسجيل هدف الفوز عبر اللاعب سولانكي في الدقيقة الـ 91.

وبعد الفوز، أصبح رصيد بورنموث 22 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 14 نقطة في المركز الـ17.