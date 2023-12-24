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لأول مرة تصل إلى ما دون الصفر لأكثر من أسبوع

بكين تسجل أطول موجة برد في التاريخ

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
بكين تسجل أطول موجة برد في التاريخ
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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سجلت بكين أطول موجة برد، منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1951، مع بدء تراجع درجات الحرارة القارسة وتساقط الثلوج في العاصمة الصينية وأماكن أخرى منذ أكثر من 10 أيام.

موجة ثلجية غير مسبوقة

تجتاح موجة من الطقس شديد البرودة معظم أنحاء الصين، خلال الأسبوع الجاري، فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد الكثير من مدن الشمال خاصة، انخفاضًا حادًّا في درجات الحرارة قد تصل إلى ما دون الـ 40 درجة تحت الصفر، لذلك تواصل السلطات إغلاق المدارس وتعليق حركة العبارات وبعض الحافلات مؤقتًا.

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وذكرت وسائل الإعلام الرسمية “بكين ديلي” أن درجة الحرارة المسجلة في محطة نانجياو للأرصاد الجوية في بكين ارتفعت إلى أكثر من الصفر درجة مئوية بعد ظهر الأحد للمرة الأولى منذ أيام.

انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر

وكتبت صحيفة بكين ديلي: “منذ أن انخفضت درجة الحرارة لأول مرة إلى ما دون الصفر في 11 ديسمبر، ظلت درجة الحرارة تحت هذا الخط لأكثر من 300 ساعة”. اجتاحت موجة برد قوية معظم أنحاء الصين هذا الشهر، مما دفع قدرة التدفئة في بعض المدن في شمال الصين إلى الحد الأقصى.

بدأ الطقس البارد في العاصمة بكين منذ أيام وتسبب في حدوث مشكلات في نظام مترو المدينة. وقالت هيئة النقل في المدينة: إن المئات من الركاب تعرضوا لحادث، وأصيب العشرات منهم بكسور في العظام، وأُرسلوا إلى المستشفى في بكين في وقت سابق من هذا الشهر بعد اصطدام قطارين على خط مترو مزدحم خلال الظروف الثلجية.

تأمين المحاصيل من التجمد

كما أعاقت درجات الحرارة المنخفضة جهود الإنقاذ بعد الزلزال المميت هذا الشهر في مقاطعة قانسو شمال غرب البلاد.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية: إن بكين وإقليمي جيانغشي وشانشي اتخذتا أيضًا إجراءات لتأمين محاصيل الخضراوات والفاكهة من أضرار التجمد والأمراض.

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