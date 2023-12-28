أكد المختص في الطقس، العضو المؤسس في جمعية المناخ السعودية، الدكتور زياد الجهني وجود بناء واسع للسحب الغزيرة والبردية جنوب وشرق وشمال شرق مكة المكرمة.

يوم مميز

وقال الجهني في تدوينة له عبر منصة إكس: هناك جبهة مطرية غزيرة كذلك جنوب الليث، وهو يوم مميز على وسط الغربية.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.