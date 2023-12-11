بنزيما يستبعد كريستيانو رونالدو وميسي من تشكيلته المفضلة

كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد عن تشكيلته المفضلة والتي شهدت استبعاده لكل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تشكيلة بنزيما

وجاءت تشكيلة النجم الفرنسي المفضلة مكونة من: “مانويل نوير في حراسة المرمى، داني ألفيش، سيرجيو راموس، بيبي، مارسيلو، بول بوجبا، مكاليلي، زين الدين زيدان، رونالدينيو، رونالدو الظاهرة، بنزيما”.

يذكر أن نجم نادي الاتحاد لعب مع النجم البرتغالي رونالدو في نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة من 2009 حتى 2018، ووقتها حقق الثنائي العديد من الأرقام القياسية تهديفيًا معًا لمصلحة الريال.

ويستعد النجم الفرنسي للمشاركة مع الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تنطلق البطولة بداية من الغد بمواجهة الاتحاد لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.