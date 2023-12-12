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خلال مشاركته مع الاتحاد بنسخة 2023

بنزيما يطمح لتجاوز رونالدو في قائمة خاصة بمونديال الأندية

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
بنزيما يطمح لتجاوز رونالدو في قائمة خاصة بمونديال الأندية
المواطن - مروة نبيل

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يملك مهاجم فريق الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما فرصة قوية لتجاوز قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية.

الاتحاد يُلاقي أوكلاند سيتي اليوم

ومن المقرر أن يفتتح الاتحاد مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023، مساء اليوم الثلاثاء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي
موعد المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

بنزيما يسعى لتجاوز رونالدو

ويستعد كريم بنزيما لتسجيل ظهوره السادس في مونديال الأندية، حيث شارك 5 مرات بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الحصول على البطولة العالمية.

كريم بنزيما
كريم – المصدر @ittihad

وشارك بنزيما في 9 مباريات بكأس العالم للأندية، وسجل 4 أهداف، وكان آخرها أمام الهلال في نهائي النسخة الماضية، وتُعد نسخة 2016 الأفضل تهديفيًا له، بعدما أحرز هدفين في مباراتين، فيما غاب عن هز الشباك في 2017 و2018.

على الجانب الآخر، يُعد كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم للأندية بـ7 أهداف، ويعود أول أهدافه إلى عام 2008 بقميص مانشستر يونايتد أمام غامبا أوساكا الياباني، ثم واصل تألقه بقميص ريال مدريد.

كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو
كريم وكريستيانو رونالدو

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