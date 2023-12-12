بنزيما يطمح لتجاوز رونالدو في قائمة خاصة بمونديال الأندية

يملك مهاجم فريق الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما فرصة قوية لتجاوز قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية.

الاتحاد يُلاقي أوكلاند سيتي اليوم

ومن المقرر أن يفتتح الاتحاد مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023، مساء اليوم الثلاثاء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

بنزيما يسعى لتجاوز رونالدو

ويستعد كريم بنزيما لتسجيل ظهوره السادس في مونديال الأندية، حيث شارك 5 مرات بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الحصول على البطولة العالمية.

وشارك بنزيما في 9 مباريات بكأس العالم للأندية، وسجل 4 أهداف، وكان آخرها أمام الهلال في نهائي النسخة الماضية، وتُعد نسخة 2016 الأفضل تهديفيًا له، بعدما أحرز هدفين في مباراتين، فيما غاب عن هز الشباك في 2017 و2018.

على الجانب الآخر، يُعد كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم للأندية بـ7 أهداف، ويعود أول أهدافه إلى عام 2008 بقميص مانشستر يونايتد أمام غامبا أوساكا الياباني، ثم واصل تألقه بقميص ريال مدريد.