بوتين : روسيا لا تبيع سيادتها مقابل السجق

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده إما أن تكون دولة ذات سيادة أو لا تكون موجودة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن روسيا ليست دولة تتنازل عن سيادتها مقابل السجق.

بوتين يعترف بخطئه

وأضاف بوتين في مقابلة تلفزيونية: “رغم سنوات عملي الطويلة في العديد من المناصب المهمة، كنت لا أزال أملك فكرة ساذجة تتلخص في أن العالم كله، وخاصة ما يسمى بالعالم المتحضر يفهم ما حدث لروسيا، ويدرك فعلًا أنها أصبحت دولة مختلفة، ولم تعد هناك أي مواجهة أيديولوجية، مما يعني أنه لم يوجد أساس للمواجهة”.

وأوضح بوتين: “لكنني، بسذاجتي وطيبة قلبي، اعتقدت أن هذا كان مجرد جمود في التفكير والعمل – لقد اعتادوا على محاربة الاتحاد السوفيتي وهاهم يستمرون في ذلك”.

تدمير روسيا

وشدد الرئيس بوتين على أنه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، أراد الغرب تدمير روسيا، وفي رغبته في تدمير الاتحاد الروسي، أراد إخضاع بلادنا واستغلال مواردنا.

وحول العلاقات مع فنلندا قال الرئيس الروسي “علاقات روسيا مع فنلندا كانت من أفضل العلاقات، ولكن انضمام الأخيرة إلى الناتو أجبرنا على تركيز الوحدات العسكرية في منطقة لينينغراد العسكرية”.

وتابع متحدثًا عن عواقب انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي: “لم تكن هناك مشاكل والآن ستظهر هناك، لأننا سننشئ الآن منطقة لينينغراد العسكرية هناك ونركز وحدات عسكرية معينة”.