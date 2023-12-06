بوتين يدعو ولي العهد لزيارة روسيا

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى زيارة روسيا.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ولي العهد والرئيس الروسي الذي يزور المملكة، حيث قال بوتين: إنه من المهم لنا جميعًا تبادل الآراء حول ما يجري في المنطقة.
وأردف الرئيس الروسي، أن لدينا علاقات راسخة وجيدة مع المملكة على صعيد السياسة والاقتصاد والمجال الإنساني.
#بوتين يدعو ولي العهد السعودي لزيارة #روسيا
#العربية pic.twitter.com/uWklvJXJng
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 6, 2023