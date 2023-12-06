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بوتين يدعو ولي العهد لزيارة روسيا

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
بوتين يدعو ولي العهد لزيارة روسيا
المواطن - فريق التحرير

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى زيارة روسيا.

جلسة مباحثات

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ولي العهد والرئيس الروسي الذي يزور المملكة، حيث قال بوتين: إنه من المهم لنا جميعًا تبادل الآراء حول ما يجري في المنطقة.

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وأردف الرئيس الروسي، أن لدينا علاقات راسخة وجيدة مع المملكة على صعيد السياسة والاقتصاد والمجال الإنساني.

 

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