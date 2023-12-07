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قبل مواجهة الطائي غدًا

بونو وتمبكتي يعودان لتدريبات الهلال

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
بونو وتمبكتي يعودان لتدريبات الهلال
المواطن - فريق التحرير

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عاد حارس المرمى المغربي ياسين بونو والمدافع حسان تبمكتي، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الخميس.

بونو وتمبكتي يُنعشان التدريبات

وأعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن استعادة جهود الثنائي ياسين بونو وحسان تمبكتي، ومشاركتهما في التدريبات الجماعية، بعد تعافيهما من الإصابة.

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حسان تمبكتي
تمبكتي – المصدر @Alhilal_FC

وكان ياسين بونو قد تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته أمام ناساجي الإيراني، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا، ولم يستطع استكمال المباراة، فيما غاب تمبكتي عن الثلاث مواجهات الماضية.

وعلى الصعيد الميداني، خاض الهلال حصة تدريبية، بدأت تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وشرح المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بتدريبات فنية متنوعة.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الطائي ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الطائي ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ11 بـ17 نقطة.

الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

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