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بيج بالون تجربة عائلية مشوقة تجوب سماء منطقة وندر جاردن

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
بيج بالون تجربة عائلية مشوقة تجوب سماء منطقة وندر جاردن
المواطن - فريق التحرير

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تتيح منطقة وندر جاردن، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، العديد من التجارب التي لا تنسى للكبار والصغار، ولا سيما تلك التجارب التي تأخذ الزوار في رحلة استثنائية، فيجوب منطاد “بيج بالون” سماء وندر جاردن يوميًا، متيحًا لزواره مشهدًا يصور جمال العاصمة الرياض على ارتفاع 150م عن سطح الأرض.

تجربة بيج بالون

وتأتي هذه التجربة على قائمة التجارب العائلية المشوقة، حيث تتسع لأكثر من 20 راكبًا، وتمتد متعتها إلى 10 دقائق في كل رحلة. ولا تقف دهشة ركاب “بيج بالون” عند مشاهدة وندر جاردن بالكامل، بل تصل إلى الحصول على منظر بانورامي لبوليفارد سيتي، وبوليفارد وورلد.

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فعاليات موسم الرياض

ويستمر موسم الرياض في نسخته الرابعة بتقديم تجارب ممتعة وآمنة للجميع، حيث تحاط تجربة “بيج بالون” بأحدث وسائل الأمن والسلامة، إلى جانب توفر طيار متخصص بالمناطيد. ويمكن حجز تذاكر زيارة منطقة وندر جاردن عن طريق الرابط.

 

وتتميز منطقة وندر جاردن بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، والأعمال والرسومات الفنية المتنوعة، حيث تحتوي على أكثر من 70 لعبة وتجربة منها ألعاب أركيد، و15 متجرًا، و26 مطعمًا، و60 عرضًا مسرحيًا ومتجولًا، إلى جانب احتوائها على مناطق فرعية تضم بحيرة الفلامينجو ومنطقة المجسمات الفنية المستوحاة من الزهور والألوان، وحديقة الفراشات وغيرها الكثير من التجارب الترفيهية، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب مناطق الموسم عبر تطبيق webook  من خلال الرابط.

بيج بالون تجربة عائلية مشوقة تجوب سماء منطقة وندر جاردن

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