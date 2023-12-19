بيراميدز يسقط أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز المصري في فخ الخسارة أمام نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وسجل اللاعب تيبوهو موكيانا الهدف الوحيد لنادي صن داونز في الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول.
ولم ينجح الفريق المصري في إحراز أي هدف، لتنتهي المباراة بفوز صن داونز في القاهرة بهدف دون رد.
وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد صن داونز 7 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الفريق المصري عند 4 نقاط متذيلًا ترتيب المجموعة.