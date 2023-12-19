Icon

تهنئة لـ محمد نشمي الفهادي بجائزة أفضل 100 طبيب في العالم Icon وظائف إدارية شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات Icon مانشستر سيتي يتفوق على أوراوا بهدف في الشوط الأول Icon سبب سفر محمد العويس إلى فرنسا Icon وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا Icon سيناتور أمريكي: إسرائيل يجب أن تقبل شروط السعوديين وحل الدولتين أولًا Icon محمد بن سلمان القائد الأفضل لإدارة محادثات سلام في 2024 Icon 13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر معرضها الفني في 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

بيراميدز يسقط أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
بيراميدز يسقط أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سقط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز المصري في فخ الخسارة أمام نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

خسارة جديدة لـ بيراميدز

وسجل اللاعب تيبوهو موكيانا الهدف الوحيد لنادي صن داونز في الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول.

قد يهمّك أيضاً
التليفزيون السعودي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

التليفزيون السعودي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم المكي والمسجد النبوي

صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم المكي والمسجد النبوي

بيراميدز ضد صن داونز

ولم ينجح الفريق المصري في إحراز أي هدف، لتنتهي المباراة بفوز صن داونز في القاهرة بهدف دون رد.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد صن داونز 7 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الفريق المصري عند 4 نقاط متذيلًا ترتيب المجموعة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي
آخر الاخبار

أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن

وظائف
العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في الرياض
أخبار رئيسية

العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في...

أخبار رئيسية
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام
غرائب

نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام

غرائب
أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر ومليار زيارة بالواقع الافتراضي
السعودية اليوم

أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر...

السعودية اليوم
مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون
العالم

مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون

العالم
الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية لتعزيز الوسطية والاعتدال
السعودية اليوم

الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه