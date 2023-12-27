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بينهم بنزيما .. جماهير الاتحاد تطلب رحيل 3 لاعبين بعد الخماسية

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
بينهم بنزيما .. جماهير الاتحاد تطلب رحيل 3 لاعبين بعد الخماسية
المواطن - محمد سمعه

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هاجمت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما و2 من لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك بعد الخسارة من نادي النصر بنتيجة 5- 2 في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن.

هجوم ضد بنزيما

وطالبت جماهير العميد برحيل الفرنسي بنزيما والحارس عبدالله المعيوف والبرازيلي كورونادو، وذلك بسبب تواضع مستواهم الفني في المباريات الأخيرة، حيث خسر العميد 4 مباريات من أصل آخر 5 لقاءات.

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يذكر أن العميد فاز في مباراة واحدة من أصل 5 مباريات حيث فاز فقط على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر ثم خسر قبل تلك المباراة من ضمك في دوري روشن، ثم خسر من الأهلي المصري في مونديال الأندية بنتيجة 3- 1، ثم خسر من الرائد بنتيجة 3- 1 في دوري روشن، ثم خسر مساء الثلاثاء من النصر بنتيجة 5- 2 في دوري روشن.

رونالدو وبنزيما - الاتحاد ضد النصر

وكان بنزيما انضم لنادي الاتحاد صيف 2023 قادمًا من ريال مدريد الإسباني كصفقة انتقال حر.

يذكر أن أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، كان رد على سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري روشن بعد تصريحات الأخير على صفقات نادي الاتحاد ودور برنامج الاستقطاب فيها.

وأضاف الحائلي: “الميزانية لم تُسعف نادي الاتحاد لضم كل الصفقات التي يريدها، لأن البرنامج هو من وضعها، أي سؤال أو استفسار يجب أن يُوجه لهم وليس لي”.

وتابع: “ما يُقال حول أن تجديد عقود لاعبي الاتحاد أثر على ميزانية النادي في التعاقد مع اللاعبين هذا أمر غير صحيح، الفكرة كلها أن برنامج الاستقطاب لم يُلبِّ كل مطالبنا”.

وأضاف الحائلي: “الاتحاد لا يملك لاعبين أصحاب أرقام فلكية، ونسعى مع المدرب الجديد مارسيلو جاياردو لتحسين النتائج، أيضًا لم تأتِ لي الفرصة وعُرض عليّ ضم مبابي وأنا رفضت”.

وواصل: “كنت أتمنى أن يكون تصريح سعد اللذيذ أكثر شفافية، ويتحدث عن رفض مطلب الاتحاد في ضم محمد صلاح وراموس وماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان”.

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