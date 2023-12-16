Icon

فاكهة تصيب المئات بعدوى السالمونيلا بأمريكا Icon شاهد .. روبن نيفيز يستمتع بعطلته مع عائلته في إحدى الصحاري Icon فصل معلم كتب عبارات مشينة وغير لائقة بحق جماهير أحد الأندية Icon لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي Icon الخليج يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم الرياض بهدف Icon القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد مان يونايتد Icon الكشف عن تصميم Droneliner أكبر طائرة بدون طيار في العالم Icon طليعة هجر أول العروض المسرحية بمهرجان الرياض للمسرح Icon إعلاميون عن كريم بنزيما: كان مستهترًا وعليه الاعتزال Icon حساب المواطن يوضح حالات طلب المستندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي

تأجيل مباراة لوتون ضد بورنموث بعد سقوط أحد اللاعبين مغشيًا عليه

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
تأجيل مباراة لوتون ضد بورنموث بعد سقوط أحد اللاعبين مغشيًا عليه
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

قرر الحكم الإنجليزي سيمون كوبر تأجيل مباراة لوتون ضد بورنموث وعدم استكمالها، وذلك بعد سقوط اللاعب توم لوكيير قائد فريق لوتون على أرضية الملعب مغشيًا عليه في الدقيقة الـ60 من أحداث المباراة بين الفريقين في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي اليوم.

مباراة لوتون ضد بورنموث

وكانت المباراة تسير بشكل طبيعي حتى الدقيقة الـ60 حيث قرر الحكم إيقاف اللعب بعد سقوط لوكيير على الأرض بطريقة أفزعت الحاضرين في ملعب ” فيتاليتي” معقل فريق بورنموث، ثم أعلن تأجيل المباراة لوقت لاحق بعد نقل اللاعب من الملعب إلى أحد المستشفيات القريبة من الملعب.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS

القنوات الناقلة لـ مباراة نيوكاسل ضد ميلان

القنوات الناقلة لـ مباراة نيوكاسل ضد ميلان

لوتون ضد بورنموث - 1

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا قبل قليل أكدت فيه على تأجيل المباراة لوقت لاحق بسبب الحالة الصحية للاعب لوكيير مع التمنيات له بالعودة السريعة.

لوتون ضد بورنموث - 1

وقبل إيقاف المباراة، كانت النتيجة تُشير إلى التعادل بهدف لكل فريق، حيث تقدم اللاعب إليجياه أديبايوه بالهدف الأول لفريق لوتون في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم تعادل اللاعب دومينيك سولانكي لفريق بورنموث في الدقيقة الـ 57.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد صرف المستحقات
السعودية اليوم

التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد...

السعودية اليوم
غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا
السعودية اليوم

غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا

السعودية اليوم
تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران
المجتمع

تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا...

المجتمع
الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في...

السعودية اليوم
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار العريش
السعودية اليوم

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار...

السعودية اليوم
صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين دور العرض العالمية
الأزياء والموضة‎

صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين...

الأزياء والموضة‎
5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني
السعودية اليوم

5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه