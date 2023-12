تأجيل مباراة لوتون ضد بورنموث بعد سقوط أحد اللاعبين مغشيًا عليه

قرر الحكم الإنجليزي سيمون كوبر تأجيل مباراة لوتون ضد بورنموث وعدم استكمالها، وذلك بعد سقوط اللاعب توم لوكيير قائد فريق لوتون على أرضية الملعب مغشيًا عليه في الدقيقة الـ60 من أحداث المباراة بين الفريقين في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي اليوم.

وكانت المباراة تسير بشكل طبيعي حتى الدقيقة الـ60 حيث قرر الحكم إيقاف اللعب بعد سقوط لوكيير على الأرض بطريقة أفزعت الحاضرين في ملعب ” فيتاليتي” معقل فريق بورنموث، ثم أعلن تأجيل المباراة لوقت لاحق بعد نقل اللاعب من الملعب إلى أحد المستشفيات القريبة من الملعب.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا قبل قليل أكدت فيه على تأجيل المباراة لوقت لاحق بسبب الحالة الصحية للاعب لوكيير مع التمنيات له بالعودة السريعة.

وقبل إيقاف المباراة، كانت النتيجة تُشير إلى التعادل بهدف لكل فريق، حيث تقدم اللاعب إليجياه أديبايوه بالهدف الأول لفريق لوتون في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم تعادل اللاعب دومينيك سولانكي لفريق بورنموث في الدقيقة الـ 57.

The fixture between AFC Bournemouth and Luton Town has been suspended.

All our thoughts are with Tom Lockyer at this time. 🧡 pic.twitter.com/cBQhMC5EHu

— Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023