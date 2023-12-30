تألق ساديو ماني يقلق التعاون الفتح والأخدود يكتفيان بالتعادل السلبي حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد داليا شوقي تغيب عن مسلسل وبينا معاد: هند حكايتها خلصت شلل يصيب حركة القطارات في لندن بسبب الفيضانات كريستيانو رونالدو هداف العالم في 2023 الدفاع المدني : ابتعدوا عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار مايكروسوفت تطرح تطبيق Copilot لمستخدمي آيفون الشباب يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات ضبط يمني ومصري لترويجهما الإمفيتامين والحشيش
يُقدم النجم السنغالي ساديو ماني، مستوى مميزًا مع النصر في دوري روشن السعودي خلال الفترة الأخيرة، ما يُحفزه لمواصلة التألق ضد التعاون.
وساهم ساديو ماني في تسجيل 4 أهداف خلال آخر 3 مباريات خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن ساديو ماني كان قد ساهم في تسجيل 4 أهداف خلال 10 مباريات قبل ذلك في دوري روشن، مشيدة بانتفاضة اللاعب مؤخرًا.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، بعد قليل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.