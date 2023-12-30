تألق ساديو ماني يقلق التعاون

يُقدم النجم السنغالي ساديو ماني، مستوى مميزًا مع النصر في دوري روشن السعودي خلال الفترة الأخيرة، ما يُحفزه لمواصلة التألق ضد التعاون.

ساديو ماني يخطف الأنظار

وساهم ساديو ماني في تسجيل 4 أهداف خلال آخر 3 مباريات خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن ساديو ماني كان قد ساهم في تسجيل 4 أهداف خلال 10 مباريات قبل ذلك في دوري روشن، مشيدة بانتفاضة اللاعب مؤخرًا.

النصر ضيفًا على التعاون

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، بعد قليل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.