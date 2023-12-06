تأهل 4 فرق سعودية بدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة

شهدت مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، تألقًا لافتًا من الأندية السعودية الهلال، النصر، الاتحاد والفيحاء، ليتأهلوا جميعًا إلى ثمن النهائي.

تأهل الفرق السعودية

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا في الصدارة برصيد 16 نقطة، كما صعد الاتحاد في الصدارة بـ15 نقطة، والنصر أيضًا بـ14 نقطة، وجاء صعود الفيحاء ضمن أفضل الثواني.

رابع مرة في دوري أبطال آسيا

وتُعد هذه المرة الرابعة التي يتأهل فيها 4 فرق سعودية إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الحالي منذ عام 2003، حيث تعود أول مرة إلى نسخة عام 2009، عندما صعدت أندية، الهلال، الشباب، الاتحاد والاتفاق.

ونجحت 4 فرق سعودية في الصعود إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية في عام 2011، وهي، الهلال، النصر، الاتحاد والشباب، وغابت الأندية السعودية عن تسجيل حضورها الكامل في ثمن النهائي لمدة 8 سنوات.

وتمكنت 4 فرق سعودية من تجاوز مرحلة المجموعات في دوري الأبطال عام 2019، عندما تأهل كل من؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي إلى منافسات الدور ثمن النهائي، قبل أن يتكرر الأمر ذاته في النسخة الحالية.