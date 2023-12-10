تاريخ أوكلاند سيتي بمونديال الأندية يُمهد لمواجهة عربية

يستعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي لخوض المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية 2023 أمام الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة.

الأكثر مشاركة في مونديال الأندية

ويُعد أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة في مونديال الأندية عبر التاريخ، حيث تمكن من التأهل للبطولة العالمية 11 مرة، بينها نسخة العام الحالي التي ستُقام في السعودية من 12 وحتى 22 ديسمبر.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند في الصعود لبطولة كأس العالم للأندية 7 مرات على التوالي خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2017.

نتائج ضعيفة لأوكلاند سيتي

وعلى الرغم من المشاركات العديدة لأوكلاند سيتي في مونديال الأندية، إلا أن نتائجه ضعيفة في غالبية المباريات، ما يُمهد لمواجهة عربية في البطولة بين الأهلي المصري والاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وكان الظهور الجيد الوحيد لأوكلاند في كأس العالم للأندية نسخة عام 2014، حيث نجح في الحصول على الميدالية البرونزية، بعد مستوى لافت؛ حيث بدأ البطولة بالفوز على المغرب التطواني، ثم أطاح بوفاق سطيف الجزائري.

وخسر أوكلاند سيتي بصعوبة بالغة ضد سان لورينزو الأرجنتيني في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، قبل أن يفوز على كروز أزول المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 4\2، ليحصد المركز الثالث.

وحصد أوكلاند المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية مرة واحدة في نسخة عام 2006، وجاء في المركز الخامس عام 2009، فيما حل بالمركز السابع والأخير 7 مرات في 2011، 2012، 2013، 2015، 2016، 2017 و2022.