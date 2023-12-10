Icon

كريستيانو رونالدو يُنافس ميسي على جائزة الأفضل في 2023 Icon وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي Icon تعديل جدول مخالفات نظام العمل وغرامات تصل 10 آلاف ريال Icon غموض موقف هالاند قبل كأس العالم للأندية 2023 Icon وظائف شاغرة في طيران أديل Icon عقوبة صيد الكائنات الفطرية تصل 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات Icon فيرمينو في طريقه لمغادرة الأهلي Icon رونالدو ومحرز يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ16 Icon تنفيذ حكم القتل قصاصًا من غانية الجنسية قتلت مواطنة بالـ أسيد Icon الأهلي المصري الرابع عالميًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مشاركته للمرة الـ11

تاريخ أوكلاند سيتي بمونديال الأندية يُمهد لمواجهة عربية

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
تاريخ أوكلاند سيتي بمونديال الأندية يُمهد لمواجهة عربية
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يستعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي لخوض المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية 2023 أمام الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة.

الأكثر مشاركة في مونديال الأندية

ويُعد أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة في مونديال الأندية عبر التاريخ، حيث تمكن من التأهل للبطولة العالمية 11 مرة، بينها نسخة العام الحالي التي ستُقام في السعودية من 12 وحتى 22 ديسمبر.

قد يهمّك أيضاً
تعديل جدول مخالفات نظام العمل وغرامات تصل 10 آلاف ريال

تعديل جدول مخالفات نظام العمل وغرامات تصل 10 آلاف ريال

تفاصيل إصابة ياسين بونو

تفاصيل إصابة ياسين بونو

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند في الصعود لبطولة كأس العالم للأندية 7 مرات على التوالي خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2017.

قرعة كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر fifa

نتائج ضعيفة لأوكلاند سيتي

وعلى الرغم من المشاركات العديدة لأوكلاند سيتي في مونديال الأندية، إلا أن نتائجه ضعيفة في غالبية المباريات، ما يُمهد لمواجهة عربية في البطولة بين الأهلي المصري والاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وكان الظهور الجيد الوحيد لأوكلاند في كأس العالم للأندية نسخة عام 2014، حيث نجح في الحصول على الميدالية البرونزية، بعد مستوى لافت؛ حيث بدأ البطولة بالفوز على المغرب التطواني، ثم أطاح بوفاق سطيف الجزائري.

أوكلاند سيتي النيوزيلاندي
لاعبو أوكلاند

وخسر أوكلاند سيتي بصعوبة بالغة ضد سان لورينزو الأرجنتيني في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، قبل أن يفوز على كروز أزول المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 4\2، ليحصد المركز الثالث.

وحصد أوكلاند المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية مرة واحدة في نسخة عام 2006، وجاء في المركز الخامس عام 2009، فيما حل بالمركز السابع والأخير 7 مرات في 2011، 2012، 2013، 2015، 2016، 2017 و2022.

أوكلاند سيتي
لاعبو أوكلاند – المصدر @AucklandCity_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي
الرياضة

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي

الرياضة
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا
السعودية اليوم

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار...

السعودية اليوم
مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر
الرياضة

مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

الرياضة
تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
حصاد اليوم

تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه