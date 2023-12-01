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ضمن منافسات الدوري

تاريخ مواجهات الهلال والنصر قبل ديربي اليوم

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
تاريخ مواجهات الهلال والنصر قبل ديربي اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال والنصر اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي بينهما لتحقيق الثلاث نقاط.

ديربي الرياض اليوم

ومن المقرر أن يُقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر، مساء اليوم الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

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الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وقبل ديربي الرياض اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني بـ34 نقطة.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

تاريخ مواجهات الهلال والنصر

وتُعد مباراة الهلال والنصر اليوم، هي المواجهة رقم 103 في الدوري، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق 41 انتصارًا، مقابل 31 فوزًا للأصفر، وخيم التعادل على نتيجة 30 لقاء.

وتعود أول مواجهة بين الفريقين في الدوري إلى عام 1975، وفاز النصر بنتيجة 3\1، فيما كانت المباراة الأخيرة بينهما في الجولة الـ25 من دوري روشن الموسم الماضي، وحسمها الهلال بثنائية نظيفة.

نادي الهلال والنصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وكانت أكبر نتيجة للأزرق في مباريات الهلال والنصر بالدوري، عام 2017، عندما فاز بنتيجة 5\1، فيما يُعد الانتصار الأكبر للأصفر بالديربي في عام 1997، حينما فاز بثلاثة أهداف دون رد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل 152 هدفًا في ديربي الرياض بالدوري، فيما أحرز لاعبو النصر 120 هدفًا.

الهلال ضد النصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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