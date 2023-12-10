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كريستيانو رونالدو ينفرد بالصدارة

تاليسكا يتقدم في قائمة الهدافين بعد الجولة الـ16

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
تاليسكا يتقدم في قائمة الهدافين بعد الجولة الـ16
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا تألقه اللافت مع النصر في دوري روشن السعودي، ليقتحم قائمة الهدافين بعد نهاية منافسات الجولة الـ16.

تاليسكا يقتحم القائمة

وتألق تاليسكا في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل هدفين أمام الرياض، ليُساهم في فوز النصر بنتيجة 4\1، ويرفع عدد أهدافه إلى 10، ويحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين.

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تاليسكا
تاليسكا – المصدر @SPL

ويتصدر نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الصدارة برصيد 16 هدفًا، فيما يتواجد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في المركز الثاني بـ14 هدفًا.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

وعزز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الكاميروني كيفن نكودو تواجده في المركز الثالث بقائمة الهدافين، بعدما سجل ثنائية ضد الاتحاد في الجولة الـ16، ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا، يليه تاليسكا في المرتبة الرابعة.

نكودو
نكودو – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب الدوري بعد الجولة الـ16، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ44 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه التعاون برصيد 31 نقطة، ثم الأهلي بـ30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد.

ويقع ضمك في المركز السادس بـ24 نقطة، بالتساوي مع الفتح والاتفاق، ثم الوحدة بـ22 نقطة، الفيحاء بـ19 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب والطائي، ثم الخليج والرياض بـ16 نقطة، الرائد، الأخدود وأبها 13 نقطة، والحزم 11 نقطة.

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