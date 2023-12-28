تاليسكا يستفز حمدالله .. مقطع فيديو يكشف التفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب البرازيلي تاليسكا لاعب النصر وهو يستفز المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد، بعد فوز النصر الكبير مساء أول أمس الثلاثاء على الاتحاد بنتيجة 5- 2 في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن.

وظهر النجم البرازيلي مع وليد عبدالله حارس النصر في مقطع الفيديو وهو يقول: “بكاية، بكابة” في إشارة منه إلى اللاعب المغربي.

جماهير الاتحاد انتقدت تصرف اللاعب تاليسكا قائلين بأنه يبكي ويشعر بالغضب عندما يستفزه اللاعب علي البليهي، في أي لقاء يجمع بين الهلال والنصر.

وكان اللاعب حمدالله تألق وسجل هدفي الاتحاد في شباك النصر في لقاء أول أمس.