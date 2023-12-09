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بعدما أحرز ثنائية ضد الرياض

تاليسكا يصل لـ50 هدفًا بدوري المحترفين

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
تاليسكا يصل لـ50 هدفًا بدوري المحترفين
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النجم البرازيلي عبدالرزاق حمدالله، بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الرياض، ليصل إلى الهدف رقم 50 بدوري روشن السعودي.

تاليسكا يسجل 50 هدفًا

وشارك تاليسكا بشكل أساسي في مباراة النصر ضد الرياض بالأمس، ونجح في تسجيل ثنائية؛ ليصل إلى الهدف رقم 50 في دوري المحترفين، خلال مباراته رقم 62 في البطولة.

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تاليسكا
اللاعب البرازيلي – المصدر @SPL

ونجح تاليسكا في تسجيل 20 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين في موسمي 2021\ 2022 و2022\ 2023، بالإضافة إلى 10 أهداف خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وأصبح تاليسكا ثالث لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يسجل 50 هدفًا في دوري المحترفين منذ موسم 2008\ 2009، بعد النجم محمد السهلاوي صاحب الـ103 هدف، وعبدالرزاق حمدالله صاحب الـ77 هدفًا.

تاليسكا
اللاعب البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

فوز النصر ضد الرياض

ولعب النصر ضد الرياض على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وتمكن العالمي من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورفع العالمي رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ14.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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