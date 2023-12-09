تاليسكا يصل لـ50 هدفًا بدوري المحترفين

ظهر النجم البرازيلي عبدالرزاق حمدالله، بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الرياض، ليصل إلى الهدف رقم 50 بدوري روشن السعودي.

تاليسكا يسجل 50 هدفًا

وشارك تاليسكا بشكل أساسي في مباراة النصر ضد الرياض بالأمس، ونجح في تسجيل ثنائية؛ ليصل إلى الهدف رقم 50 في دوري المحترفين، خلال مباراته رقم 62 في البطولة.

ونجح تاليسكا في تسجيل 20 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين في موسمي 2021\ 2022 و2022\ 2023، بالإضافة إلى 10 أهداف خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وأصبح تاليسكا ثالث لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يسجل 50 هدفًا في دوري المحترفين منذ موسم 2008\ 2009، بعد النجم محمد السهلاوي صاحب الـ103 هدف، وعبدالرزاق حمدالله صاحب الـ77 هدفًا.

فوز النصر ضد الرياض

ولعب النصر ضد الرياض على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وتمكن العالمي من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورفع العالمي رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ14.