تايلور سويفت شخصية عام 2023 بعدما تجاوزت إيراداتها مليار دولار

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استطاعت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت أن تحجز لنفسها مقعدًا تاريخيًّا وسط نجوم الصف الأول بالعالم، لذلك قررت المجلة الأمريكية الشهيرة “التايم” اختيارها، اليوم الأربعاء، من بين مئات الشخصيات الفنية للحصول على لقب شخصية عام 2023، بعدما شكّلت جولة حفلاتها حدثًا استثنائيًّا في الصناعة الموسيقية بالعالم.
وقالت مجلة التايم، في قرار اختيار تايلور سويفت كشخصية العام: إن إنجازات سويفت كفنانة، على الصعيد الثقافي والنقدي والتجاري، كثيرة جدًّا لدرجة أن سردها يبدو خارج الموضوع تقريبًا. وبصفتها نجمة بوب عالمية فقد حجزت مقعدها إلى جانب نجوم خلدوا أسمائهم ومنهم إلفيس بريسلي ومايكل جاكسون ومادونا.
وأضافت التايم: “تايلور سويفت نجحت ككاتبة أغانٍ، تمت مقارنتها ببوب ديلان، وبول مكارتني، وجوني ميتشل. وكسيدة أعمال، قامت ببناء إمبراطورية تبلغ قيمتها، حسب بعض التقديرات، أكثر من مليار دولار”.
وباعتبارها أحد المشاهير، التي تخضع بحكم كونها امرأة للتدقيق في كل شيء، فقد حظيت منذ فترة طويلة باهتمام مستمر وتعرف كيفية استخدام هذا الاهتمام. وقالت كاتبة الأغاني الشهيرة ستيفي نيكس: “أنا لا أعطي تايلور نصيحة بشأن الشهرة، فهي لا تحتاج إليها، ولكن هذا العام، تغير شيء ما، فقد أصبحت الشخصية الرئيسية في العالم”.
واعتبر رئيس تحرير مجلة التايم سام جيكوبس أن “الكثير مما أنجزته (تايلور) سويفت عام 2023 لا يُقدّر بثمن”، مؤكدًا أنها “التزمت بتقدير لأحلام الناس ومشاعرهم وتجاربهم، خصوصًا النساء اللواتي يشعرن بأنهن مهملات وبأن ثمة إقلالًا من شأنهنّ باستمرار”.
تايلور سويفت (Taylor Swift) هي مغنية وكاتبة أغاني أمريكية. وُلدت في 13 ديسمبر 1989 في ردينغ، بنسلفانيا. اشتهرت تايلور سويفت في مجال الموسيقى البوب والكانتري، وقد حققت نجاحًا كبيرًا على المستوى العالمي.
بدأت سويفت مسيرتها الموسيقية في سن مبكرة، حيث كتبت أغانيها الخاصة وأدتها وقدمتها في العديد من الحفلات المحلية. في عام 2006، أصدرت ألبومها الأول بعنوان “Taylor Swift”، وحققت نجاحًا تجاريًّا كبيرًا به. ومن ثم أصدرت سلسلة من الألبومات الناجحة مثل “Fearless” و”Speak Now” و”Red” و”1989″ و”Reputation” و”Lover” و”Folklore” و”Evermore”.
Never beating the sorcery allegations ✨🛬✨ pic.twitter.com/d0mlvF4gZW
— Taylor Swift (@taylorswift13) November 13, 2023
تتميز أغاني تايلور سويفت بأسلوبها الشخصي والصادق في الكتابة، حيث تعبر عن تجاربها الشخصية والعواطف التي تعيشها في حياتها. تعتبر سويفت أيضًا من أكثر الفنانات التجارية نجاحًا في صناعة الموسيقى، حيث حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرتها.
إلى جانب موهبتها في الموسيقى، تايلور سويفت تعرف أيضًا بنشاطاتها الخيرية ودعمها للعديد من القضايا الاجتماعية.
أصبحت نجمة البوب العالمية تايلور سويفت، ظاهرة واسعة الانتشار عالميًّا؛ بسبب التأثير الكبير الذي أصبحت تتمتع به في عالم التواصل الاجتماعي، علاوة على الأرباح الكبيرة التي تحققها النجمة.
وتناولت صحيفة الجارديان البريطانية ظاهرة الانتشار واسع النطاق لسويفت، والتي أصبحت مثالًا يدلل على مدى ما تتمتع به تايلور على شبكات التواصل الاجتماعي بمنشور لها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام نجحت من خلاله في اجتذاب 35000 ألف مصوت في يوم واحد، مما يدل على تأثيرها الشديد على متابعيها عبر هذا التطبيق.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نجمة الغناء المشهورة أظهرت أداءً بارعًا في الوصول به إلى مستوى غير مسبوق من النمو مقارنة بغيرها من المشاهير والشخصيات العامة المعروفة عالميًّا. فأينما تخطو تايلور سويفت، تحقق الشركات نموًّا كبيرًا مثلما حدث عندما أحيت ثلاث حفلات في شيكاغو فانتعشت السياحة، وفقًا لتصريحات حاكم ولاية إلينوي الأمريكية. وعندما ترددت أخبار عن مواعدتها للاعب كرة القدم الأمريكي المشهور ترافيس كيلس، ارتفعت مبيعات قميص اللاعب الذي يحمل اسمه بنسبة 400%.
ودفع هذا النمو الهائل في أرباح الأعمال التي ترتبط بنجمة البوب رئيس أحد الشركات الكبرى العاملة في أبحاث السوق إلى أن يؤكد أن اقتصاد تايلور سويفت يفوق في حجمه اقتصاد 50 دولة، وأن ولاء جماهيرها لها يقترب من الولاء لتاج ملكي من حيث أعداد المعجبين.
ورجّح الخبراء أن تتجاوز إيرادات جولة “تايلور سويفت: ذي إيراس تور” (“Taylor Swift: The Eras Tour”) عند انتهائها في آخر سنة 2024 المليار دولار للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، وفق تقديرات أمريكية. وتوقعت مجلة “بولستار” المتخصصة أن يصل مدخول حفلات الجولة إلى نحو 1,9 مليار دولار.