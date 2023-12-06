تايلور سويفت شخصية عام 2023 بعدما تجاوزت إيراداتها مليار دولار

استطاعت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت أن تحجز لنفسها مقعدًا تاريخيًّا وسط نجوم الصف الأول بالعالم، لذلك قررت المجلة الأمريكية الشهيرة “التايم” اختيارها، اليوم الأربعاء، من بين مئات الشخصيات الفنية للحصول على لقب شخصية عام 2023، بعدما شكّلت جولة حفلاتها حدثًا استثنائيًّا في الصناعة الموسيقية بالعالم.

تايلور سويفت حجزت مقعدها في تاريخ الفن

وقالت مجلة التايم، في قرار اختيار تايلور سويفت كشخصية العام: إن إنجازات سويفت كفنانة، على الصعيد الثقافي والنقدي والتجاري، كثيرة جدًّا لدرجة أن سردها يبدو خارج الموضوع تقريبًا. وبصفتها نجمة بوب عالمية فقد حجزت مقعدها إلى جانب نجوم خلدوا أسمائهم ومنهم إلفيس بريسلي ومايكل جاكسون ومادونا.

وأضافت التايم: “تايلور سويفت نجحت ككاتبة أغانٍ، تمت مقارنتها ببوب ديلان، وبول مكارتني، وجوني ميتشل. وكسيدة أعمال، قامت ببناء إمبراطورية تبلغ قيمتها، حسب بعض التقديرات، أكثر من مليار دولار”.

تايلور الشخصية عام 2023

وباعتبارها أحد المشاهير، التي تخضع بحكم كونها امرأة للتدقيق في كل شيء، فقد حظيت منذ فترة طويلة باهتمام مستمر وتعرف كيفية استخدام هذا الاهتمام. وقالت كاتبة الأغاني الشهيرة ستيفي نيكس: “أنا لا أعطي تايلور نصيحة بشأن الشهرة، فهي لا تحتاج إليها، ولكن هذا العام، تغير شيء ما، فقد أصبحت الشخصية الرئيسية في العالم”.

واعتبر رئيس تحرير مجلة التايم سام جيكوبس أن “الكثير مما أنجزته (تايلور) سويفت عام 2023 لا يُقدّر بثمن”، مؤكدًا أنها “التزمت بتقدير لأحلام الناس ومشاعرهم وتجاربهم، خصوصًا النساء اللواتي يشعرن بأنهن مهملات وبأن ثمة إقلالًا من شأنهنّ باستمرار”.