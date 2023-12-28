تتويح ألكاراز بكأس موسم الرياض للتنس بالفوز على دجوكوفيتش

تُوج الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة كأس موسم الرياض للتنس المقامة في السعودية، وذلك بعدما فاز في النهائي على الصربي نوفاك دجوكوفيتش، حيث فاز ألكاراز بالمباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وجاءت نتائج المجموعات بفوز دجوكوفيتش بالأولى بنتيجة 6- 4، ثم حسم ألكاراز المجموعتين الثانية والثالثة لصالحه بالنتيجة ذاتها.

بطولة كأس موسم الرياض

وأعرب ألكاراز عن سعادته بتواجده لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وأنه يأمل في تكرار الأمر مرات أخرى.

ووصل الحضور الجماهير للمباراة بين الثنائي إلى 7 آلاف مشجع، في البطولة التي أقيمت تحت رعاية هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وتمثل هذه البطولة التي أقرتها الرابطة العالمية لمحترفي التنس ATP، واستضافها الاتحاد السعودي للتنس، البداية لعقد مدته خمسة أعوام يهدف إلى تسليط الضوء على رعاية المملكة للموهوبين في لعبة التنس من فئة الشباب.

وتعتبر البطولة فرصة لعرض المواهب الشابة الاستثنائية في إحدى أكثر الرياضات الراقية والعريقة، كما أنها ستكون بمثابة ساحة لاختبار القواعد والابتكارات، مثل: التحليلات المحسنة داخل اللعبة، والتدريبات خارج الملعب، والتي من شأنها المساهمة في تطوير رياضة التنس في المملكة.