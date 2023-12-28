Icon

تتويح ألكاراز بكأس موسم الرياض للتنس بالفوز على دجوكوفيتش Icon وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم Icon وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع Icon ترتيب دوري روشن بعد مباريات اليوم في الجولة الـ19 Icon وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب Icon وظائف شاغرة في تبوك الدوائية Icon الثميري مستشارًا للمدير العام ومتحدثًا رسميًّا لـ تعليم منطقة الرياض Icon الحزم يخطف التعادل ضد الاتفاق Icon الرياض يُعرقل ضمك ويفوز بهدف غراي Icon 10 وظائف شاغرة بفروع شركة رتال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في مجموعتين مقابل مجموعة واحدة

تتويح ألكاراز بكأس موسم الرياض للتنس بالفوز على دجوكوفيتش

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
تتويح ألكاراز بكأس موسم الرياض للتنس بالفوز على دجوكوفيتش
المواطن - تصوير: خالد الحمودي

مواضيع ذات علاقة

تُوج الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة كأس موسم الرياض للتنس المقامة في السعودية، وذلك بعدما فاز في النهائي على الصربي نوفاك دجوكوفيتش، حيث فاز ألكاراز بالمباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وجاءت نتائج المجموعات بفوز دجوكوفيتش بالأولى بنتيجة 6- 4، ثم حسم ألكاراز المجموعتين الثانية والثالثة لصالحه بالنتيجة ذاتها.

قد يهمّك أيضاً
الذكاء الاصطناعي يُصعب حرب الجاسوسية بين الصين وأمريكا

الذكاء الاصطناعي يُصعب حرب الجاسوسية بين الصين وأمريكا

كريم بنزيما يغلق حسابه على انستقرام بعد خماسية النصر

كريم بنزيما يغلق حسابه على انستقرام بعد خماسية النصر

بطولة كأس موسم الرياض

وأعرب ألكاراز عن سعادته بتواجده لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وأنه يأمل في تكرار الأمر مرات أخرى.

ووصل الحضور الجماهير للمباراة بين الثنائي إلى 7 آلاف مشجع، في البطولة التي أقيمت تحت رعاية هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وتمثل هذه البطولة التي أقرتها الرابطة العالمية لمحترفي التنس ATP، واستضافها الاتحاد السعودي للتنس، البداية لعقد مدته خمسة أعوام يهدف إلى تسليط الضوء على رعاية المملكة للموهوبين في لعبة التنس من فئة الشباب.

وتعتبر البطولة فرصة لعرض المواهب الشابة الاستثنائية في إحدى أكثر الرياضات الراقية والعريقة، كما أنها ستكون بمثابة ساحة لاختبار القواعد والابتكارات، مثل: التحليلات المحسنة داخل اللعبة، والتدريبات خارج الملعب، والتي من شأنها المساهمة في تطوير رياضة التنس في المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة بفروع قطار سار

وظائف
القتل تعزيراً لمواطن قَتَل زوجة أخيه وابنتها دهساً بسيارته
السعودية اليوم

القتل تعزيراً لمواطن قَتَل زوجة أخيه وابنتها...

السعودية اليوم
3 طرق لتسديد الرخصة المهنية
السعودية اليوم

3 طرق لتسديد الرخصة المهنية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع روشن العقارية
وظائف

وظائف شاغرة في فروع روشن العقارية

وظائف
13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
وظائف

13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

وظائف
عدم حضور النصر لـ اجتماع توثيق البطولات السعودية يثير الجدل .. والجماهير تكشف السبب
الرياضة

عدم حضور النصر لـ اجتماع توثيق البطولات...

الرياضة
كيفية تأمين محادثات واتساب ويب بكلمة مرور
تكنولوجيا

كيفية تأمين محادثات واتساب ويب بكلمة مرور

تكنولوجيا
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه