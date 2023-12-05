تحايل حمدالله يُسبب أزمة له .. ما القصة ؟!

تعرض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لانتقادات قوية رغم تألقه في مباراة سباهان أصفهان الإيراني أمس في دوري أبطال آسيا، حيث صنع الهدف الثاني للعميد.

وكان النجم المغربي حاول التمثيل على حكم مباراة سباهان أمس في الدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول مطالبًا بركلة جزاء لكن تقنية الفيديو أثبتت أن اللاعب المغربي لا يستحق نيل ركلة جزاء.

تحايل حمدالله !

وتسبب تحايل اللاعب المغربي في تعرضه لانتقادات من قبل بعض جماهير الكرة السعودية حيث طالبته باللعب بجدية أكبر وليس التمثيل.

وكان النجم المغربي صنع الهدف الثاني لنادي الاتحاد الذي سُجل عبر اللاعب البرتغالي جوتا في الشوط الثاني.

يذكر أن اسم حمدالله كان ارتبط بالانتقال لنادي الشباب في يناير المقبل، بعدما طالبت فئات عريضة من جماهير الاتحاد رحيله عن صفوف الفريق.