تحديثات برمجية جديدة لعدد من منتجات أبل

تستهدف شركة أبل الأمريكية، التركيز على تحديثات برمجية جديدة لعدد من منتجاتها بغرض حمايتها، بعد الكشف عن ثغرات أمنية خطيرة بها.

نقاط ضعف

وتهدف هذه التحديثات الأمنية من أبل إلى معالجة نقاط الضعف التي استغلها المتسللون لاختراق أنظمة تشغيل iOS الخاصة بآيفون وiPadOS 17.1.2 في آيباد وmacOS 14.1.2 بماك بوك.

برمجية ضارة

ومكّنت هذه الثغرات المتسللين من زرع تعليمات برمجية ضارة عن بُعد، بما في ذلك برامج التجسس، على أجهزة المستخدمين من خلال تصفح الإنترنت أثناء بحثهم عن العروض والتخفيضات الكبيرة بمناسبة نهاية العام.