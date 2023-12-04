Icon

تحديثات برمجية جديدة لعدد من منتجات أبل Icon أول قرار من علي البليهي بعد الإساءات التي تعرض لها Icon رجل يقتل 4 من أسرته في نيويورك والشرطة ترديه Icon شاهد .. مهارة فيليكس تقود برشلونة لفوز صعب أمام أتلتيكو مدريد Icon سقوط نابولي ضد الإنتر بثلاثية Icon رباعية تُهدي الزمالك الفوز ضد سوار الغيني Icon عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى Icon تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة نساجي Icon تيك توك ينشر السلبية ومطالبات المقاطعة تتزايد Icon الخطوط الجوية السعودية تحتل المركز الثامن عالميًّا بدقة مواعيد الرحلات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
بعد الكشف عن ثغرات أمنية خطيرة

تحديثات برمجية جديدة لعدد من منتجات أبل

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
تحديثات برمجية جديدة لعدد من منتجات أبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تستهدف شركة أبل الأمريكية، التركيز على تحديثات برمجية جديدة لعدد من منتجاتها بغرض حمايتها، بعد الكشف عن ثغرات أمنية خطيرة بها.

نقاط ضعف

وتهدف هذه التحديثات الأمنية من أبل إلى معالجة نقاط الضعف التي استغلها المتسللون لاختراق أنظمة تشغيل iOS الخاصة بآيفون وiPadOS 17.1.2 في آيباد وmacOS 14.1.2 بماك بوك.

قد يهمّك أيضاً
فوز بشق الأنفس لـ آرسنال ضد وولفرهامبتون يُهديه صدارة الدوري الإنجليزي

فوز بشق الأنفس لـ آرسنال ضد وولفرهامبتون يُهديه صدارة الدوري الإنجليزي

صندوق الاستثمارات أصبح قوة رئيسية عالمية بعد شراء حصة بمطار هيثرو البريطاني

صندوق الاستثمارات أصبح قوة رئيسية عالمية بعد شراء حصة بمطار هيثرو البريطاني

برمجية ضارة

ومكّنت هذه الثغرات المتسللين من زرع تعليمات برمجية ضارة عن بُعد، بما في ذلك برامج التجسس، على أجهزة المستخدمين من خلال تصفح الإنترنت أثناء بحثهم عن العروض والتخفيضات الكبيرة بمناسبة نهاية العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خلال أسبوع.. ضبط 17305 مخالفين بينهم 9 متورطين بجرائم موجبة للتوقيف
السعودية اليوم

خلال أسبوع.. ضبط 17305 مخالفين بينهم 9...

السعودية اليوم
ياسر الشهراني خامس لاعب يتعرض للإصابة في الهلال
الرياضة

ياسر الشهراني خامس لاعب يتعرض للإصابة في...

الرياضة
غاياردو: مباراة أجمك الأوزبكي مهمة ونسعى لحسم الصدارة
الرياضة

غاياردو: مباراة أجمك الأوزبكي مهمة ونسعى لحسم...

الرياضة
 فيلم وثائقي وندوة إثرائية في احتفاء جامعة الإمام بجميل الحجيلان
السعودية اليوم

 فيلم وثائقي وندوة إثرائية في احتفاء جامعة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة في مطارات جدة

وظائف
وظائف شاغرة بمتاجر الرقيب في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بمتاجر الرقيب في 3 مدن

وظائف
رفض وزير خارجية تركيا معانقة بلينكن لا علاقة له بغزة
العالم

رفض وزير خارجية تركيا معانقة بلينكن لا...

العالم
وظائف شاغرة بفروع شركة حلول الأولى
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة حلول الأولى

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه