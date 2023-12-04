تحديثات برمجية جديدة لعدد من منتجات أبل أول قرار من علي البليهي بعد الإساءات التي تعرض لها رجل يقتل 4 من أسرته في نيويورك والشرطة ترديه شاهد .. مهارة فيليكس تقود برشلونة لفوز صعب أمام أتلتيكو مدريد سقوط نابولي ضد الإنتر بثلاثية رباعية تُهدي الزمالك الفوز ضد سوار الغيني عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة نساجي تيك توك ينشر السلبية ومطالبات المقاطعة تتزايد الخطوط الجوية السعودية تحتل المركز الثامن عالميًّا بدقة مواعيد الرحلات
تستهدف شركة أبل الأمريكية، التركيز على تحديثات برمجية جديدة لعدد من منتجاتها بغرض حمايتها، بعد الكشف عن ثغرات أمنية خطيرة بها.
وتهدف هذه التحديثات الأمنية من أبل إلى معالجة نقاط الضعف التي استغلها المتسللون لاختراق أنظمة تشغيل iOS الخاصة بآيفون وiPadOS 17.1.2 في آيباد وmacOS 14.1.2 بماك بوك.
ومكّنت هذه الثغرات المتسللين من زرع تعليمات برمجية ضارة عن بُعد، بما في ذلك برامج التجسس، على أجهزة المستخدمين من خلال تصفح الإنترنت أثناء بحثهم عن العروض والتخفيضات الكبيرة بمناسبة نهاية العام.