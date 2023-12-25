تحديث جديد في تيليجرام يتيح المزيد من الخيارات لشكل قناتك

طرحت تيليجرام تحديثًا جديدًا يسمح لأصحاب القنوات بتعيين الخلفيات وحالات الرموز التعبيرية وشعارات الحسابات، ويوفر تحديث شهر ديسمبر أيضًا القدرة على إعادة نشر رسائل القناة عبر القصص، وإهداء اشتراك بريميوم إلى عدة أشخاص في وقت واحد، مع إمكانية أن تشمل الهدايا جوائز إضافية.

تحديثات تيليجرام

وأصبح بإمكان أصحاب القناة تخصيص مظهرها اعتمادًا على مستوى القناة، وذلك بفضل التعزيزات التي يقدمها المشتركون أو الهدايا المجانية.

ويمكن لمالكي القنوات الآن اختيار لون الرسائل، إلى جانب اختيار شعار غلاف الحساب ولونه، بالإضافة إلى تعيين حالة الرموز التعبيرية وخلفية الشاشة التي تكون مرئية لجميع من يفتح القناة.

أهم فوائد امتلاك قناة عبر تيليجرام

ويستطيع مالك القناة الاختيار من بين آلاف الرموز التعبيرية التي صممها فنانو تيليجرام من أجل إضافتها بجوار اسم القناة.

وتعد تيليجرام هي منصة للرسائل الفورية وتبادل المحتوى، وتوفر العديد من الفوائد للمستخدمين. إليك بعض الفوائد التي قد تستفيد منها عند استخدام قنوات تيليجرام: