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يشمل إعادة نشر الرسائل عبر القصص

تحديث جديد في تيليجرام يتيح المزيد من الخيارات لشكل قناتك

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ صباحاً
تحديث جديد في تيليجرام يتيح المزيد من الخيارات لشكل قناتك
المواطن - فريق التحرير

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طرحت تيليجرام تحديثًا جديدًا يسمح لأصحاب القنوات بتعيين الخلفيات وحالات الرموز التعبيرية وشعارات الحسابات، ويوفر تحديث شهر ديسمبر أيضًا القدرة على إعادة نشر رسائل القناة عبر القصص، وإهداء اشتراك بريميوم إلى عدة أشخاص في وقت واحد، مع إمكانية أن تشمل الهدايا جوائز إضافية.

تحديثات تيليجرام

وأصبح بإمكان أصحاب القناة تخصيص مظهرها اعتمادًا على مستوى القناة، وذلك بفضل التعزيزات التي يقدمها المشتركون أو الهدايا المجانية.

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ويمكن لمالكي القنوات الآن اختيار لون الرسائل، إلى جانب اختيار شعار غلاف الحساب ولونه، بالإضافة إلى تعيين حالة الرموز التعبيرية وخلفية الشاشة التي تكون مرئية لجميع من يفتح القناة.

أهم فوائد امتلاك قناة عبر تيليجرام

ويستطيع مالك القناة الاختيار من بين آلاف الرموز التعبيرية التي صممها فنانو تيليجرام من أجل إضافتها بجوار اسم القناة.

وتعد تيليجرام هي منصة للرسائل الفورية وتبادل المحتوى، وتوفر العديد من الفوائد للمستخدمين. إليك بعض الفوائد التي قد تستفيد منها عند استخدام قنوات تيليجرام:

  1. الخصوصية والأمان:
    • تيليجرام توفر تشفيرًا قويًّا للرسائل والملفات، مما يزيد من مستوى الخصوصية والأمان.
  2. المشاركة السهلة للملفات:
    • يمكنك مشاركة ملفات كبيرة الحجم بسهولة عبر تيليجرام، حتى دون ضغط.
  3. التنظيم والمجموعات:
    • يمكن إنشاء مجموعات كبيرة للتواصل مع الأصدقاء أو الزملاء، ويمكنك إدارة المحتوى والمشاركات بشكل فعّال.
  4. التحديثات والأخبار:
    • العديد من القنوات على تيليجرام تقدم تحديثات فورية حول الأخبار أو المواضيع المحددة التي يهتم بها المستخدم.
  5. الدعم للملصقات والرموز التعبيرية:
    • يمكنك استخدام ملصقات ورموز تعبيرية للتعبير عن مشاعرك بشكل أفضل أثناء الدردشة.

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