تحذير أمني عالي الخطورة بشأن منتجات Apple

معنى وجود قطع متاحة للحجز لدى سكني ويتعذر الحجز فيها قصة “بلع لسان” أرعبت لاعبي الهلال والنصر بـ ديربي الرياض مرتين 4 أشواط تنافسية في رابع أيام مسابقة الملواح بمهرجان الصقور ضمك يتفوق على الفيحاء بثنائية في الشوط الأول بسطة الرياض في 4 مواقع و450 ركنًا للتسوق والترفيه مورينيو غاضب على لاعبي روما .. والسبب ! فهد مفترس يشارك شبانًا وجبة العشاء! محمد بن سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام تفاعل جماهيري مع افتتاح منطقة آسيا الصغرى الترفيهية في جدة تمديد مهرجان الوليمة للطعام السعودي حتى 9 ديسمبر
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الجمعة، تحذيرًا أمنيًّا بمستوى خطورة عالٍ جدًّا.
وذكر المركز، عبر حسابه بمنصة إكس، أن شركة Apple أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، موصيًا بتحديث المنتجات المتأثرة.
وأصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات، من خلال الروابط التالية: هنا وهنا وهنا