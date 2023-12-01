تحذير أمني عالي الخطورة بشأن منتجات Apple

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الجمعة، تحذيرًا أمنيًّا بمستوى خطورة عالٍ جدًّا.

تحديثات

وذكر المركز، عبر حسابه بمنصة إكس، أن شركة Apple أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، موصيًا بتحديث المنتجات المتأثرة.

وأصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات، من خلال الروابط التالية: هنا وهنا وهنا