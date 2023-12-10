تحذير: الزكاة من مصادر الضمان الاجتماعي وعقوبة التحايل السجن والغرامة

حذر برنامج الدعم والحماية الاجتماعية من التحايل على الأنظمة للحصول على أموال الضمان الاجتماعي بدون وجه حق متوعدًا بالسجن والغرامة المالية بحق المخالفين.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

وقال الحساب عبر منصة إكس : تعد الزكاة من مصادر أموال الضمان الاجتماعي التي لا ينبغي أن تُصرف لغير مستحقيها، وعليه فإن الحصول على أموال الضمان الاجتماعي بغير حق جريمة تستوجب العقوبة بموجب النظام.

وتنص الأنظمة على معاقبة المخالفين بالسجن لمدة عام واحد على الأقل وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.

جاء ذلك التنبيه بعد انتشار بعض الحسابات الوهمية التي تزعم تسجيل الأفراد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية بطرق غير مشروعة للحصول على الضمان الاجتماعي بدون وجه حق متناسين العواقب السلبية التي تقع للمواطنين جراء تقديم معلومات مزيفة.

حالات تعليق المعاش الضماني

وفي وقت سابق جددت وزارة الموارد البشرية التذكير بالحالات التي يتم فيها تعليق مبلغ معاش الضمان الاجتماعي بسبب عدم استكمال البيانات من قبل المستفيد.

وقالت خدمة المستفيدين في الوزارة ردًا على استفسار أحد المستفيدين يشتكي فيه من عدم صرف معاش الضمان الاجتماعي الدفعة 24 إنه يتم تعليق مبلغ المعاش لعدم صحة رقم الآيبان المدخل من قبل المستفيد، أو لعدم اكتمال التحقق من الرقم من خلال البنك وربطه بهوية المستفيد، وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تسريع عملية التحقق من الآيبان مع البنوك.