تحذير: طريقة جديدة لسرقة رصيدك في البنك دون بيانات البطاقة

مع زيادة الوعي من عمليات الاحتيال والتصيد المالي يطور المحتالون أدواتهم بحيث يمكنهم سرقة الرصيد في البنك بدون بيانات البطاقة المصرفية الخاصة بك.

سحب الرصيد البنكي

وكانت الطرق التقليدية تتم عبر طلب بيانات البطاقة مثل كلمة المرور أو رمز الأمان الموجود خلف البطاقة وغيرها من البيانات التي تتيح للمحتالين الدخول على حسابك المصرفي وسحب الأموال أو الشراء أونلاين ببيانات البطاقة لكن الآن يقوم المحتاولون بتقديم طلب لاستعادة البيانات باسمك ويتم إرسال رمز التفعيل الجديد إلى هاتف المحمول المسجل في النفاذ الوطني.

ويتواصل المحتالون مع الضحية باعتبارهم من البنك أو من جهة حكومية ويؤكدون له أنه ستصله على الهاتف رسالة بها كود أو رمز ويطلبون الحصول عليها ثم يتولون عملية سحب الأموال.

وحذر الخبير التقني عبدالله السبع من التجاوب مع الاتصالات التي تطلب الدخول إلى نفاذ وإرسال الكود الخاص الذي يصلك عبر الهاتف في رسالة نصية باعتبار ذلك بداية الوقوع كضحية للاحتيال المالي

وسائل مبتكرة

وفي وقت سابق حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير بالهيئة العامة لتنظيم الإعلام التحذير من الوسائل المبتكرة لأولئك الأشخاص أو الجهات والتي تُنشر عبر قنوات مختلفة سواء بالاتصال أو المراسلة المباشرة، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بهدف الاحتيال، والوصول إلى بيانات المواطنين والمقيمين المالية والاستحواذ على أموالهم ومدخراتهم، من خلال انتحال أسماء وصور شخصيات مهمة ومؤثرة، أو التظاهر بأنهم يمثلون شركات موثوقة ومعروفة، وكذلك الادعاء بتقديم الاستشارات والتحليلات الفنية للأسواق المالية المحلية والعالمية، مما يسهّل عليهم الاحتيال واستنزاف أموال المواطنين والمقيمين ومدخراتهم.