تحذير لملايين مستخدمي واتساب من بدء فرض رسوم جديدة في 2024

تلقى الملايين من مستخدمي واتساب حول العالم، رسالة تحذيرية من واتساب على نظام أندرويد، لأنه من المقرر أن يتم فرض رسوم جديدة في وقت ما نهاية هذا الشهر وبحلول عام 2024، بعدما استمتع الملايين حول العالم بالقدرة على عمل نسخة احتياطية لمحادثاتهم دون أي تكلفة.

واتساب يفرض رسوم مالية

يتوفر تطبيق المراسلة الشهير عالميًا الواتساب في الوقت الحالي لجميع الأشخاص بصورة مجانية، ويستخدم التطبيق أكثر من مليار شخص من مختلف أنحاء العالم في التواصل مع الأصدقاء والأقارب، ولكن بعد إعلان شركة جوجل عن تفاصيل التحديث الرئيسي، يتوقع بأن يفرض على بعض الأشخاص رسوم مالية لمشاهدة بعض محادثاتهم، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتقوم شركة جوجل بتعديل الضوابط والأحكام الخاصة بها، ما يعني أن كافة النسخ الاحتياطية لمحادثات الواتساب ستسهلك مساحة التخزين السحابية لشركة جوجل، وفقًا لما كشفته الصحيفة البريطانية.

خطوات تجنب دفع رسوم واتساب

يمكنك تجنب الدفع مقابل سعة تخزينية إضافية في Google Drive، عبر اتباع الخطوات التالية:

أول شيء عليك فعله هو الحصول على مسح جيد لمحادثاتك. تشغل أشياء مثل الفيديو والصور مساحة كبيرة، لذا قد يكون الوقت قد حان لحذف بعضها – خاصة تلك الميمات التي لم تعد تنظر إليها بعد الآن. وللقيام بذلك، افتح تطبيق واتساب، ثم اضغط على الإعدادات. انتقل إلى التخزين والبيانات. ثم حدد إدارة التخزين. هنا، سيعرض لك WhatsApp عددًا من الطرق لتقليل مساحة التخزين.

النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب

وبحسب موقع GizChina فإن هذا التغيير المفاجئ في النسخ الاحتياطي لتطبيق واتساب WhatsApp قد لا يكون واضحًا بالنسبة للكثيرين، خاصة مع أولئك الذين يجدون أنفسهم يواجهون مشكلات التخزين، بسبب ضيق المساحة.

وتقول جوجل إنها “ستستمر النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب على أندرويد في العمل، طالما أن لديك مساحة متوفرة في مساحة تخزين حساب جوجل الخاص بك، وإذا وصلت إلى حد التخزين الخاص بك، فسوف تحتاج إلى تحرير مساحة لاستئناف النسخ الاحتياطية عن طريق إزالة العناصر التي لا تحتاج إليها”.