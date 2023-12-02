وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إنه بناء على القوة والموقع يتوقع أن تضرب موجات تسونامي الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وبالاو. وصدر تحذير من حدوث تسونامي بعد أن وقع الزلزال قبالة ساحل مينداناو.

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، قبالة ساحل جزيرة مينداناو جنوب الفلبين، وصدر تحذير من تسونامي، ووقع الزلزال الساعة 10:37 مساء. وتم قياسه على عمق معتدل قدره 32 كيلومترًا (20 ميلًا).

مركز تسونامي

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه يتوقع، استنادًا إلى حجم وموقع موجات تسونامي، أن تضرب جنوب الفلبين وأجزاء من إندونيسيا وبالاو وماليزيا، فيما نصحت وكالة حكومية فلبينية سكان مقاطعتي سوريجاو ديل سور ودافاو الشرقية على الشواطئ الشرقية لمينداناو بالإخلاء الفوري إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى الداخل.