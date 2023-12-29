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تحذير: وجبة البروستد خطر على مرضى القلب والضغط

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
تحذير: وجبة البروستد خطر على مرضى القلب والضغط
المواطن - فريق التحرير

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حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر مرضى القلب والضغط غير المتحكم به من تناول وجبات البروستد.

مخاطر البروستد على المرضى

وقال النمر : من لديه ضعف في القلب أو ضغط غير متحكم به، يجب أن يبتعد عن وجبة البروستد” لأنها عالية الصوديوم 1200 ملغ وعالية الدهون 28 جم دهون.

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أعراض ضعف عضلة القلب

وضعف عضلة القلب، هو مرض يتسبب في صعوبة ضخ الدم من القلب إلى باقي أجزاء الجسم، ويمكن أن يؤدي اعتلال عضلة القلب إلى فشل القلب.

وهناك العديد من أعراض اعتلال عضلة القلب من بينها ما يلي:

  • انقطاع النفَس أثناء ممارسة النشاط أو حتى عند الراحة
  • تورُّم الساقين والكاحلين والقدمين
  • انتفاخ البطن نظرًا لتراكُم السوائل بها
  • السعال أثناء الاستلقاء
  • صعوبة الاستلقاء بوضع مستوٍ للنوم
  • الإرهاق
  • الشعور بسرعة ضربات القلب أو الخفقان أو رفرفة القلب
  • الشعور بعدم الراحة أو ضغط بالصدر
  • الشعور بالدوخة والدوار والإغماء

أسباب ضعف عضلة القلب

وكان النمر، أشار في وقت سابق إلى أن أكثر الأسباب انتشارًا في العالم لضعف عضلة القلب، هو ارتفاع ضغط الدم.

وحذر النمر، من عدم التحكم في مستوى ضغط الدم؛ لافتًا إلى أنه من أهم مسببات جلطة الدماغ.
وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس: “تناول الأسبرين في بداية حدوث جلطة القلب يقلل نسبة الوفيات 15 -20 %”.

وأكمل: “حتى في الشخص الذي ليس لديه ضغط، من الممكن أن يرتفع ضغطه إلى قيم عالية جدًا أثناء معاناته من الألم، والتوتر، والغضب، والبكاء، والصراخ”.

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