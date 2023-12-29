تحذير: وجبة البروستد خطر على مرضى القلب والضغط أسعار النفط تنهي 2023 على تراجع الضباب الكثيف يغطي عرعر ويزيد الأجواء جمالًا سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة صحوة الخليج تُهدد الأهلي الدفاع المدني : ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية علي معلول يخطف الأنظار بكأس السوبر كل ما تود معرفته عن كأس السوبر الإيطالي بالرياض طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الأرصاد : أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات البرد
حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر مرضى القلب والضغط غير المتحكم به من تناول وجبات البروستد.
وقال النمر : من لديه ضعف في القلب أو ضغط غير متحكم به، يجب أن يبتعد عن وجبة البروستد” لأنها عالية الصوديوم 1200 ملغ وعالية الدهون 28 جم دهون.
وضعف عضلة القلب، هو مرض يتسبب في صعوبة ضخ الدم من القلب إلى باقي أجزاء الجسم، ويمكن أن يؤدي اعتلال عضلة القلب إلى فشل القلب.
وهناك العديد من أعراض اعتلال عضلة القلب من بينها ما يلي:
وكان النمر، أشار في وقت سابق إلى أن أكثر الأسباب انتشارًا في العالم لضعف عضلة القلب، هو ارتفاع ضغط الدم.
وحذر النمر، من عدم التحكم في مستوى ضغط الدم؛ لافتًا إلى أنه من أهم مسببات جلطة الدماغ.
وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس: “تناول الأسبرين في بداية حدوث جلطة القلب يقلل نسبة الوفيات 15 -20 %”.
وأكمل: “حتى في الشخص الذي ليس لديه ضغط، من الممكن أن يرتفع ضغطه إلى قيم عالية جدًا أثناء معاناته من الألم، والتوتر، والغضب، والبكاء، والصراخ”.