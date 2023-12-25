تحذير: وضع منتجات التبغ في أماكن مرئية لمرتادي التموينات ممنوع

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أعادت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التذكير بأبرز اشتراطات محلات بيع منتجات التبغ في التموينات والأسواق المركزية.
وتتضمن أبرز الاشتراطات ما يلي:
وفي وقت سابق أوضحت الوزارة أن على جميع المحلات التي تقدم منتجات التبغ الالتزام بإبراز رخصة مزاولة النشاط، والإفصاح عن جميع الإيرادات، وإيضاح نسبة رسوم مبيعات التبغ في بندٍ مستقل في كل فاتورة يتم إصدارها، لافتة الانتباه إلى ضرورة عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح لجميع العملاء، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدةً استمرار الجولات التفتيشية وقيام الفرق الرقابية بالأمانات والبلديات بزيارة المنشآت؛ للتحقق من امتثالها والتزامها بسداد الرسوم، والحد من التعاملات المالية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الوزارة، مهيبة بأصحاب منشآت تقديم منتجات التبغ الالتزام بالإجراءات والمتطلبات الضرورية حتى لا يكونوا عرضة للوقوع في المخالفات والجزاءات البلدية.