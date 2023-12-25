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تحذير: وضع منتجات التبغ في أماكن مرئية لمرتادي التموينات ممنوع

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
تحذير: وضع منتجات التبغ في أماكن مرئية لمرتادي التموينات ممنوع
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التذكير بأبرز اشتراطات محلات بيع منتجات التبغ في التموينات والأسواق المركزية.

اشتراطات بيع التبغ

وتتضمن أبرز الاشتراطات ما يلي:

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  • يمنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عامًا.
  • يمنع الإعلان عن التبغ ومنتجاته في التموينات والأسواق المركزية.
  • يجب أن تكون المنتجات في أماكن غير مرئية لمرتادي التموينات والأسواق المركزية.
  • يمنع استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته.
  • يجب وضع ملصق في مكان واضح يتضمن التحذير من أضرار التدخين.
  • يمنع البيع في التموينيات التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع.

الحصول على التراخيص

وفي وقت سابق أوضحت الوزارة أن على جميع المحلات التي تقدم منتجات التبغ الالتزام بإبراز رخصة مزاولة النشاط، والإفصاح عن جميع الإيرادات، وإيضاح نسبة رسوم مبيعات التبغ في بندٍ مستقل في كل فاتورة يتم إصدارها، لافتة الانتباه إلى ضرورة عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح لجميع العملاء، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدةً استمرار الجولات التفتيشية وقيام الفرق الرقابية بالأمانات والبلديات بزيارة المنشآت؛ للتحقق من امتثالها والتزامها بسداد الرسوم، والحد من التعاملات المالية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الوزارة، مهيبة بأصحاب منشآت تقديم منتجات التبغ الالتزام بالإجراءات والمتطلبات الضرورية حتى لا يكونوا عرضة للوقوع في المخالفات والجزاءات البلدية.

 

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