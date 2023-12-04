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في منطقة ميداك بولاية تيلانجانا جنوب البلاد

تحطم طائرة تدريب عسكرية ومقتل طاقمها جنوب الهند

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
تحطم طائرة تدريب عسكرية ومقتل طاقمها جنوب الهند
المواطن - فريق التحرير

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أكدت قيادة سلاح الجو الهندي، صباح اليوم، أن طائرة تدريب عسكرية تابعة لها، سقطت وتحطمت في منطقة ميداك بولاية تيلانجانا جنوب البلاد.

وأشارت القيادة في بيانها، إلى أنه كان على متن الطائرة المنكوبة، ضابطان قتلا نتيجة الحادث.

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تحطم طائرة عسكرية بالهند

وأضافت قيادة سلاح الجو الهندي على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي Х (تويتر سابقا): “تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز Pilatus PC-7 Mk II، هذا الصباح أثناء تنفيذها لمهمة تدريبية روتينية”.

وتابعت القيادة في بيانها: “بأسف عميق تؤكد القوات الجوية، أن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تعرضا لإصابات قاتلة. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار للمدنيين أو الممتلكات”.

وأشارت القيادة إلى أنه كان على متن الطائرة، مدرب وطيار متدرب وقت تحطمها.

وأضافت أن الطائرة أقلعت من قاعدة أكاديمية القوات الجوية الهندية. وتم تشكيل لجنة فنية مختصة، للتحقيق وتحديد أسباب الحادث.

 

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