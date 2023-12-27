تحويل الدراسة عن بعد في تقني الجوف

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الحناكية وخيبر غزة تهدد فرص بايدن في انتخابات 2024 طبيب أسنان يجري 32 عملية لمريضته في يوم واحد فقط تفاصيل تكشفها تحقيقات مقتل سعودي وكويتي بانفجار في العراق الحظر الأمريكي لساعات أبل يدخل حيز التنفيذ إعلان الفائزين بجائزة عمار في حفل مبهر وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد بينهم بنزيما .. جماهير الاتحاد تطلب رحيل 3 لاعبين بعد الخماسية 3 أزمات على طاولة إدارة الاتحاد بعد خماسية النصر عملية عالية الخطورة لاستئصال ورم من مخ مريضة مستيقظة بالرياض
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف عن تحويل الدراسة “عن بعد” اليوم الأربعاء، نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت الإدارة أنه إشارة إلى التنبيه الوارد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها فقد تقرر التحويل في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.
وكانت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، قررت تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في جميع مدارس المدينة المنورة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع- ومحافظة بدر ومحافظتي الحناكية وخيبر، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.