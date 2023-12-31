تخصيص الأندية خطوة جديدة نحو الريادة العالمية

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأحد، عن البدء رسميًا في المسار الثاني من مشروع تخصيص الأندية الرياضية، الذي أطلقه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

المسار الثاني لمشروع تخصيص الأندية

ويتضمن المسار الثاني تسجيل اهتمام الجهات الراغبة محليًا وعالميًا في الاستثمار بالأندية الرياضية، كخطوة أولى للبدء بعملية الطرح، ويمكن للمهتمين والراغبين في الاستثمار بالأندية من مختلف الجهات، زيارة موقع وزارة الرياضة لتسجيل البيانات.

خطوة جديدة نحو العالمية

وتفاعل رواد منصة “إكس”، مع بدء المسار الثاني من مشروع تخصيص الأندية، وكتب عبدالمجيد بن طالب: “ممتاز ورائع جدًا.. إن شاء الله راح نشوف نتائج إيجابية قريبًا، مثل ما صار من نتائج ممتازة بعد إطلاق المرحلة الأولى”.

وقال الإعلامي فيصل المطرفي عن المسار الثاني لتخصيص الأندية: “الأخبار المفرحة والسارّة تتوالى ولله الحمد.. مرحلة من ضمن مراحل مشروع كبير وتاريخي سيغير وجه الرياضة السعودية بإذن الله وليس كرة القدم فحسب”.

وقال عمر الشلاحي: “فرصة ذهبية للشركات للتخصيص بالأندية والاستثمار.. مقبلين بالرياضة إلى مصاف العالم”، وكتب عبدالله الأحمري: “إعلان جاء في وقت مناسب خصوصًا مع التطور اللي صار في منافساتنا هذا الموسم”.