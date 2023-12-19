تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن خطر تناقل الشائعات وضرورة نبذها

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أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعميماً لكافة خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 9 / 6 / 1445هـ، لتنبيه الناس عن خطر تناقل الشائعات وضرورة نبذها والتحذير من الاستماع لها، وبيان ضررها السيء على الفرد والمجتمع.
كما تضمن التوجيه كذلك “التحذير من أن يتحدث المسلم بكل ما يسمع دون أن يتثبت، وذلك امتثالاً لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (بحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الكَذِبِ أنْ يُحَدِّثَ بكُلِّ ما سَمِعَ) رواه مسلم”.
كما تضمّن التعميم توجيه الخطباء بالاستدلال بالنصوص والآثار الشرعية المُحذّرة من نشر الشائعات وتلقيها، وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع، والتأكيد على أهمية استقاء المعلومة من المصادر الموثوقة.