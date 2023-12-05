تداول السعودية تلغي إدراج شركة دور للضيافة

أعلنت تداول السعودية إلغاء إدراج أسهم شركة دور للضيافة في السوق المالية.

وقالت تداول في بيان مقتضب لها إنه إشارة إلى إعلان تداول السعودية بتاريخ 19/05/1445 هـ الموافق 03/12/2023 م بشأن تعليق تداول أسهم شركة دور للضيافة، تعلن تداول السعودية أنه تم إلغاء إدراج أسهم شركة دور للضيافة في السوق وذلك بنهاية عمل يوم الاثنين 20/05/1445 هـ الموافق 04/12/2023 م

الاندماج في طيبة

وجاء إلغاء الإدراج بعد موافقة مساهمي دور للضيافة ومساهمي طيبة للاستثمار يوم الخميس الماضي على الاندماج.

بدورها أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن الانتهاء من الإجراءات التكميلية من إيداع أسهم العوض لمساهمي شركة دور المستحقين وإدراجها وذلك في تاريخ اليوم الثلاثاء 21-05-1445هـ الموافق 05-12-2023م، ويتم إيداع الأسهم بصيغة سهم واحد في طيبة مقابل سهم واحد في دور.

وكانت شركة طيبة للاستثمار أعلنت في وقت سابق موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة لغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة دور للضيافة والإعلان عن إتمام صفقة الاستحواذ.

دمج شركة دور للضيافة

وكانت شركة دور للضيافة، أعلنت أيضا عن موافقة مساهميها خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على العرض المقدم من شركة طيبة للاستثمار لمساهمي شركة دور لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في شركة دور بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ من خلال إصدار سهم واحد في شركة “طيبة” مقابل كل سهم في شركة “دور”.