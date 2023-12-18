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بناء على طلب شركة الرياض المالية

تداول تعلق اتفاقية صناعة السوق لـ4 ورقات مالية

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
تداول تعلق اتفاقية صناعة السوق لـ4 ورقات مالية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت تداول السعودية عن تعليق اتفاقية صناعة السوق لشركة الرياض المالية على 4 أوراق مالية بناء على طلب الشركة.

اتفاقية صناعة السوق

وقالت شركة تداول السعودية إنها وافقت على طلب شركة الرياض المالية بتعليق اتفاقية صناعة السوق وذلك بتاريخ 14/12/2023م إلى 30/12/2023م للأوراق المالية التالية:

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  • مصرف الراجحي (1120)
  • البنك الأهلي السعودي (1180)
  • الشركة السعودية للصناعات الأساسية (2010)
  •  شركة الاتصالات السعودية (7010)

مؤشر تداول اليوم

من جهة أخرى أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 75.62 نقطة ليقفل عند مستوى 11676.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 260 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مبكو، وتشب، والباحة، والعمران، وساكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات دار الأركان، والإنماء ريت للتجزئة، والآمار، وأسواق عبدالله العثيم، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.83% و3.86%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، وشمس، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم السعودية الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 199.09 نقطة ليقفل عند مستوى 23570.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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